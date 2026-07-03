Τέλος εποχής: Ο Μαχρέζ αποσύρθηκε από την εθνική Αλγερίας

«Αυτή είναι η τελευταία μου εμφάνιση και αυτός είναι ο τελευταίος μου αγώνας με την Εθνική».

Mε αυτά τα λόγια, ο Ριγιάντ Μαχρέζ έγραψε τον επίλογο της παρουσίας του στην εθνική Αλγερίας, μετά τον αποκλεισμό στους «32» του Μουντιάλ από την Ελβετία (2-0).

Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός, που την τελευταία τριετία παίζει στην Αλ Αχλί, ολοκληρώνει την παρουσία του με το εθνόσημο έχοντας σε 119 εμφανίσεις 40 γκολ και 45 ασίστ.

Κορυφαία του στιγμή ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2019, ενώ το 2016 αναδείχθηκε κορυφαίος Αφρικανός ποδοσφαιριστής, στη χρονιά που πρωταγωνίστησε στον άθλο της Λέστερ να κατακτήσει την Premier League.

Ακολούθησαν άλλα τέσσερα πρωταθλήματα αλλά και ένα Champions League (μεταξύ άλλων τίτλων) με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι.