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Ξέσπασμα Μόντριτς: «Δεν μπορείς να δίνεις τέτοιο πέναλτι-Αν ήταν αντίστροφα δεν θα δινόταν ποτέ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξέσπασμα Μόντριτς: «Δεν μπορείς να δίνεις τέτοιο πέναλτι-Αν ήταν αντίστροφα δεν θα δινόταν ποτέ»

Ο Λούκα Μόντριτς ξέσπασε κατά της διαιτησίας μετά τον αποκλεισμό της Κροατίας από την Πορτογαλία.

Μετά τα έντονα παράπονα του Ζλάτκο Ντάλιτς για το ακυρωθέν γκολ στις καθυστερήσεις, ήρθε η σειρά του Λούκα Μόντριτς να διαμαρτυρηθεί για το πέναλτι με το οποίο η Πορτογαλία ισοφάρισε την Κροατία. Ο 40χρονος μέσος σπανίως μιλά για τέτοια θέματα, αλλά πιθανότατα στο τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του θεωρεί πως η ομάδα του αδικήθηκε κατάφορα.

«Έχουν συμβεί πράγματα που μου φαίνονται απίστευτα. Είναι δύσκολο να μιλήσω τώρα, δεν θέλω να πω κάτι λάθος. Το VAR δεν θα είχε εμπλακεί ποτέ στις πέναλτι αν ήταν αντίστροφα οι όροι. Όταν εισήχθη το VAR, είπα ότι δεν μου άρεσε. Αργότερα αποδείχθηκε ότι το VAR είναι καλό για κάποια πράγματα, αλλά το χρησιμοποιούν λάθος, κοιτάζουν επιλεκτικά και κρίνουν με το μέγεθος της ομάδας. Αν μια φάση είναι 200% ξεκάθαρη, τότε το VAR θα έπρεπε να εμπλακεί, αλλά αν είναι γκρίζα ζώνη, δεν υπάρχει λόγος να παρέμβει. Αυτό που δόθηκε δεν είναι πέναλτι, δεν τραβούσε μόνο ο ένας, κρατιόντουσαν και έπεσαν και οι δύο. Δεν μπορείς να σφυρίξεις ένα τέτοιο πέναλτι σε ένα παιχνίδι σαν κι αυτό. Αυτό με ενοχλεί, δεν θα παραπονεθούμε γι' αυτό, αλλά είναι πάντα εις βάρος μας», τόνισε ο άσος της Μίλαν.

«Δεν κάναμε την καλύτερη δυνατή μας εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ήμασταν εκπληκτικοί στο δεύτερο. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μας. Θα μπορούσαμε να το είχαμε τελειώσει νωρίτερα, αλλά δεν το κάναμε και χάσαμε. Μπορούμε όμως να είμαστε περήφανοι για το πώς εκπροσωπήσαμε την Κροατία», είπε ο Μόντριτς, που δεν θέλησε να ξεκαθαρίσει αν προτίθεται να αποσυρθεί από την «χρβάτσκα».

 

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