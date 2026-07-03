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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Αυστραλία-Αίγυπτος

ΓΗΠΕΔΟ

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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Αυστραλία-Αίγυπτος

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τον αγώνα Αυστραλία-Αίγυπτος απόψε στις 21:00 συνεχίζεται η αγωνιστική δράση για την φάση των «32» του Μουντιάλ και η Stoiximan σταθερούσα παρούσα σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, προσφέρει πληθώρα επιλογών στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη των Αυστραλών προσφέρεται σε απόδοση 3.55 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 2.99 και η επικράτηση της Αιγύπτου στα 2.60. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνεται στα 5.80 και στα πέναλτι στα 4.35.  

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Το να μπει γκολ με κεφαλιά αποτιμάται στα 3.00 και το να καταγραφεί δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο στα 4.00. Το ενδεχόμενο να γίνει φάουλ και στους δύο τερματοφύλακες προσφέρεται στα 15.00 και το να σκοράρει στα πρώτα 15 λεπτά ο Σαλάχ στα 16.00. Τέλος, το να μπει γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ έχει απόδοση 28.00, ενώ το να δώσει ασίστ οποιοσδήποτε τερματοφύλακας δίνεται στα 60.00.  

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