Xρυσός και στη Λίμα ο Γιάννης Αντωνίου

Μετά το χρυσό στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, ο Γιάννης Αντωνίου πέτυχε άλλη μία επιτυχία, κατακτώντας το χρυσό και στο Grand Prix της IJF στη Λίμα του Περού, χαρίζοντας στην Κύπρο μια σπουδαία διεθνή επιτυχία και επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία προς το μεγάλο όνειρο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μετά την κορυφή στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, όπου ο Γιάννης πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο με την αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, έρχεται τώρα μια νέα, ιστορική πρωτιά που γεμίζει περηφάνια ολόκληρη την Κύπρο.

O Aντωνίου κέρδισε το Pool D επικρατώντας των Martinez Cuayala από το Περού και του Σέρβου Vidak Maljevic, ενώ στη συνέχεια στους τελικούς επικράτησε του Solis Francisco (Χιλή) και του Μikita Sviryd (Kροάτης).

Σε ανακοίνωση της ΚΟΕ αναφέρεται: «Γιάννη, σου ευχόμαστε ολόψυχα το χρυσό στη Λίμα να είναι μόνο ο ενδιάμεσος σταθμός σε αυτό το χρυσό καλοκαίρι, και οι πρώτες θέσεις να γίνουν σύντομα… τρεις, με την επικείμενη συμμετοχή σου στους Μεσογειακούς Αγώνες! Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, να δουλεύουμε και να πιστεύουμε μαζί σου!».