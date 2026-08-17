ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Xρυσός και στη Λίμα ο Γιάννης Αντωνίου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Xρυσός και στη Λίμα ο Γιάννης Αντωνίου

Άλλη μία επιτυχία για τον Κύπριο τζουντόκα

Μετά το χρυσό στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, ο Γιάννης Αντωνίου πέτυχε άλλη μία επιτυχία, κατακτώντας το χρυσό και στο Grand Prix της IJF στη Λίμα του Περού, χαρίζοντας στην Κύπρο μια σπουδαία διεθνή επιτυχία και επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία προς το μεγάλο όνειρο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μετά την κορυφή στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, όπου ο Γιάννης πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο με την αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, έρχεται τώρα μια νέα, ιστορική πρωτιά που γεμίζει περηφάνια ολόκληρη την Κύπρο.

O Aντωνίου κέρδισε το Pool D επικρατώντας των Martinez Cuayala από το Περού και του Σέρβου Vidak Maljevic, ενώ στη συνέχεια στους τελικούς επικράτησε του Solis Francisco (Χιλή) και του Μikita Sviryd (Kροάτης).

Σε ανακοίνωση της ΚΟΕ αναφέρεται: «Γιάννη, σου ευχόμαστε ολόψυχα το χρυσό στη Λίμα να είναι μόνο ο ενδιάμεσος σταθμός σε αυτό το χρυσό καλοκαίρι, και οι πρώτες θέσεις να γίνουν σύντομα… τρεις, με την επικείμενη συμμετοχή σου στους Μεσογειακούς Αγώνες! Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, να δουλεύουμε και να πιστεύουμε μαζί σου!».

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ετοιμάζει... φανέλα για τον Σάπινεν ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Άλλος το γκολ, άλλος ο MVP!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το βάρος του Παναθηναϊκού στην τακτική ενόψει Χράντετς Κράλοβε

Super League

|

Category image

«Η Μπαρτσελόνα σκέφτεται τη λύση του Γκιόκερες για την επίθεση»

La Liga

|

Category image

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η καλύτερη κυπριακή παρουσία σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! - Δηλώσεις

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Παίρνει Βικάριο από Τότεναμ η Γιουβέντους μετά το «ναυάγιο» με Μαρτίνες

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Δηλώνουν παρών οι νεοφερμένοι, τα… ίδια με Οντουμπάντζο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οριστικό: Στην Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας

Super League

|

Category image

Κωνσταντίνα Νικολάου και Ιούλιος Αργυρού οι σημαιοφόροι στην τελετή έναρξης των Μεσογειακών Αγώνων

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Δεν αμφιβάλω για την ομάδα μας»

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Πρόβα... τζενεράλε το Νέα Σαλαμίνα – Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Μαγκουάιρ ελπίζει σε παραμονή του Ράσφορντ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Premier League

|

Category image

Αναντικατάστατος με το... καλημέρα ο Κάστανος και «πρωταγωνιστής»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τελευταία «μονταρίσματα»

ΑΕΛ

|

Category image

Η ENCY γίνεται υποστηρικτής του Τζιωρτζή στην προσπάθεια για τον τίτλο του NASCAR 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη