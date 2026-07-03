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Μουντιάλ: Το σκηνικό για τους «16» και οι διασταυρώσεις μέχρι το τέλος

ΓΗΠΕΔΟ

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Μουντιάλ: Το σκηνικό για τους «16» και οι διασταυρώσεις μέχρι το τέλος

Τα έξι ζευγάρια της επόμενης φάσης και αυτά που περιμένουν...

Άλλα τρία εισιτήρια έμειναν να εκδοθούν από τη φάση των «32» του Μουντιάλ, ώστε να διαμορφωθούν και τα άλλα δύο ζευγάρια για την επόμενη φάση.

 

Αναλυτικά τα ζευγάρια των 32, οι ημερομηνίες και οι ώρες:

Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1

Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1

Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2

Γαλλία – Σουηδία 3-0

Μεξικό – Εκουαδόρ 2-0

Αγγλία – Κονγκό 2-1

Βέλγιο – Σενεγάλη 3-2 παρ.

ΗΠΑ – Βοσνία 2-0

Ισπανία – Αυστρία 3-0

Πορτογαλία – Κροατία 2-1

Ελβετία – Αλγερία 2-0

Αυστραλία – Αίγυπτος — 3 Ιουλίου, 21:00

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι — 4 Ιουλίου, 01:00

Κολομβία – Γκάνα — 4 Ιουλίου, 04:30

Τα ζευγάρια των «16»

Καναδάς - Μαρόκο (4/7, 20:00)

Παραγουάη - Γαλλία (5/7, 00:00)

Βραζιλία - Νορβηγία (5/7, 23:00)

Μεξικό - Αγγλία (6/7, 03:00)

Πορτογαλία - Ισπανία (6/7, 22:00)

ΗΠΑ - Βέλγιο (7/7, 03:00)

Αυστραλία/Αίγυπτος — Αργεντινή/Πράσινο Ακρωτήρι (7/7, 19:00)

Κολομβία/Γκάνα-Ελβετία (7/7, 23:00)

 

 

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