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Λέει το μεγάλο «ναι» και επιστρέφει στους πάγκους ο Κλοπ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Λέει το μεγάλο «ναι» και επιστρέφει στους πάγκους ο Κλοπ!

Ο Γιούργκεν Κλοπ παρουσιάζεται έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους ώστε να διαδεχθεί τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Γιούργκεν Κλοπ φαίνεται πως είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο comeback και να επιστρέψει στους πάγκους δύο χρόνια μετά το αντίο του στη Λίβερπουλ.

Όπως αναφέρει ο Μπεν Τζέικομπς σε ανάρτησή του, ο Γερμανός νυν επικεφαλής ποδοσφαίρου της Red Bull είναι έτοιμος να πει το “ναι” και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας.

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν θα αποτελέσει παρελθόν από τη Μάνσαφτ και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαιώνει πως ο Κλοπ είναι ο νούμερο ένα στόχος των ανθρώπων της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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