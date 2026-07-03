Λέει το μεγάλο «ναι» και επιστρέφει στους πάγκους ο Κλοπ!

Ο Γιούργκεν Κλοπ φαίνεται πως είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο comeback και να επιστρέψει στους πάγκους δύο χρόνια μετά το αντίο του στη Λίβερπουλ.

Όπως αναφέρει ο Μπεν Τζέικομπς σε ανάρτησή του, ο Γερμανός νυν επικεφαλής ποδοσφαίρου της Red Bull είναι έτοιμος να πει το “ναι” και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας.

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν θα αποτελέσει παρελθόν από τη Μάνσαφτ και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαιώνει πως ο Κλοπ είναι ο νούμερο ένα στόχος των ανθρώπων της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.