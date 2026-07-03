Ρονάλντο: «Η μέρα ήταν αφιερωμένη στον Ζότα - O Μόντριτς είναι απίστευτος»

Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τη νίκη με ανατροπή της Πορτογαλίας επί της Κροατίας και την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ.

Ο αρχηγός των Ίβηρων στάθηκε αρχικά στη συναισθηματική φόρτιση της ημέρας, καθώς η αναμέτρηση διεξήχθη στην επέτειο του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα.

«Είναι απίστευτο. Το γνωρίζαμε πριν από το παιχνίδι. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Το συζητήσαμε όλοι μαζί σήμερα, για τις συμπτώσεις της ζωής. Είναι πραγματικά απίστευτο. Έμεινα έκπληκτος γιατί οι σημερινές συνθήκες σήμαιναν τόσα πολλά για εμάς. Όχι μόνο επειδή κερδίσαμε, αλλά και για τον τρόπο που τα καταφέραμε.

Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, γνωρίζαμε ότι η Κροατία είναι μια σπουδαία ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο ελέγξαμε τον αγώνα, όμως μετά το γκολ τους νιώσαμε λίγη πίεση. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μετά το δικό μου γκολ, που ακυρώθηκε ως οφσάιντ, ο κόσμος άρχισε να πιστεύει περισσότερο. Ζήτησα από τους φιλάθλους να μας στηρίξουν και μετά το πέναλτι τα πράγματα έγιναν καλύτερα. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες και πιστεύω ότι στο τέλος αξίζαμε τη νίκη», δήλωσε ο 41χρονος σούπερ σταρ.

Ο Ρονάλντο αναφέρθηκε και στον Λούκα Μόντριτς, τον οποίο αντιμετώπισε ξανά σε μία από τις τελευταίες μεγάλες παραστάσεις του Κροάτη: «Ήταν υπέροχο. Έχω παίξει μαζί με τον Λούκα για πολλά χρόνια και είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου και παραμένει θρύλος, γιατί συνεχίζει να αγωνίζεται σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Του έχω πει πολλές φορές: "Λούκα, συγχαρητήρια για όλα όσα έχεις πετύχει. Χάρηκα πολύ που σε είδα ξανά και σου εύχομαι τα καλύτερα για τα επόμενα χρόνια της καριέρας σου". Ήταν πραγματικά ξεχωριστό που τον αντιμετώπισα ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος αρχηγός.