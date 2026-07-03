ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ρονάλντο: «Η μέρα ήταν αφιερωμένη στον Ζότα - O Μόντριτς είναι απίστευτος»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ρονάλντο: «Η μέρα ήταν αφιερωμένη στον Ζότα - O Μόντριτς είναι απίστευτος»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αφιέρωσε τη νίκη της Πορτογαλίας επί της Κροατίας στη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα, ενώ αποθέωσε και τον Λούκα Μόντριτς μετά την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ.

Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τη νίκη με ανατροπή της Πορτογαλίας επί της Κροατίας και την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ.

Ο αρχηγός των Ίβηρων στάθηκε αρχικά στη συναισθηματική φόρτιση της ημέρας, καθώς η αναμέτρηση διεξήχθη στην επέτειο του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα.

«Είναι απίστευτο. Το γνωρίζαμε πριν από το παιχνίδι. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Το συζητήσαμε όλοι μαζί σήμερα, για τις συμπτώσεις της ζωής. Είναι πραγματικά απίστευτο. Έμεινα έκπληκτος γιατί οι σημερινές συνθήκες σήμαιναν τόσα πολλά για εμάς. Όχι μόνο επειδή κερδίσαμε, αλλά και για τον τρόπο που τα καταφέραμε.

Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, γνωρίζαμε ότι η Κροατία είναι μια σπουδαία ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο ελέγξαμε τον αγώνα, όμως μετά το γκολ τους νιώσαμε λίγη πίεση. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μετά το δικό μου γκολ, που ακυρώθηκε ως οφσάιντ, ο κόσμος άρχισε να πιστεύει περισσότερο. Ζήτησα από τους φιλάθλους να μας στηρίξουν και μετά το πέναλτι τα πράγματα έγιναν καλύτερα. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες και πιστεύω ότι στο τέλος αξίζαμε τη νίκη», δήλωσε ο 41χρονος σούπερ σταρ.

Ο Ρονάλντο αναφέρθηκε και στον Λούκα Μόντριτς, τον οποίο αντιμετώπισε ξανά σε μία από τις τελευταίες μεγάλες παραστάσεις του Κροάτη: «Ήταν υπέροχο. Έχω παίξει μαζί με τον Λούκα για πολλά χρόνια και είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου και παραμένει θρύλος, γιατί συνεχίζει να αγωνίζεται σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Του έχω πει πολλές φορές: "Λούκα, συγχαρητήρια για όλα όσα έχεις πετύχει. Χάρηκα πολύ που σε είδα ξανά και σου εύχομαι τα καλύτερα για τα επόμενα χρόνια της καριέρας σου". Ήταν πραγματικά ξεχωριστό που τον αντιμετώπισα ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος αρχηγός.

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σενάριο παραμονής του Μάρκες στην Κύπρο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στον Ολυμπιακό ο Πόποβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Αυστραλία-Αίγυπτος

World Cup 2026

|

Category image

Κύριε Πρόεδρε, ποιος φοβάται την ΚΟΠ;

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι: Η παρέα του Μέσι για το καθήκον, οι νησιώτες για το αδιανόητο!

World Cup 2026

|

Category image

Μουντιάλ: Το σκηνικό για τους «16» και οι διασταυρώσεις μέχρι το τέλος

World Cup 2026

|

Category image

Λέει το μεγάλο «ναι» και επιστρέφει στους πάγκους ο Κλοπ!

World Cup 2026

|

Category image

Μαρτίνεθ: «Οφσάιντ το γκολ της Κροατίας-Γι’ αυτό έκανα αλλαγή τον Ρονάλντο»

World Cup 2026

|

Category image

Ρονάλντο: «Η μέρα ήταν αφιερωμένη στον Ζότα - O Μόντριτς είναι απίστευτος»

World Cup 2026

|

Category image

Οι Εμπολό και Εντόι έκαναν τη δουλειά και η Ελβετία πέταξε στους 16 του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Ανατροπή στις καθυστερήσεις και η Πορτογαλία βρίσκει την Ισπανία στους «16» του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Έκανε... περίπατο η Ισπανία και στους «16» με ορεξάτο Ογιαρθάμπαλ

World Cup 2026

|

Category image

Δυσκολεύθηκε αλλά πέρασε στον 3ο γύρο του Wimbledon η Σάκκαρη!

Τένις

|

Category image

Στάθηκε με αξιοπρέπεια απέναντι στη διοργανώτρια Γαλλία η Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη