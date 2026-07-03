Οι Εμπολό και Εντόι έκαναν τη δουλειά και η Ελβετία πέταξε στους 16 του Μουντιάλ

Δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης η Ελβετία, η οποία καθάρισε με 2-0 την Αλγερία με χαρακτηριστική κυνικότητα και έκλεισε το εισιτήριό της για τη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026.

Οι Ευρωπαίοι έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους αφού προηγήθηκαν μόλις στο 10′ με τον Εμπολό ύστερα από όμορφη ατομική ενέργεια του Μανζάμπι.

Η Ελβετία διπλασίασε τα τέρματά της με τον Εντόι, αμέσως μετά τη σέντρα του δεύτερου μέρους.

Έτσι η Ελβετία έκλεισε θέση στη φάση των 16 και περιμένει τον αντίπαλό της, την Γκάνα ή την Κολομβία.

Το ματς

Η Ελβετία βρήκε τον τρόπο και άνοιξε το σκορ μόλις στο 11′. Ο Μανζάμπι έκανε ωραία ατομική ενέργεια, μπήκε στην περιοχή από αριστερά και “σέρβιρε” στον Εμπολό που με μια επαφή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 14′ ο Αουάρ δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, αλλά ο Κόμπελ μπλόκαρε. Ένα λεπτό αργότερα ο Μανζάμπι έκανε άνω-κάτω την άμυνα των Αφρικανών, αλλά ο Ζακάρια δεν έκανε καλή τελική. Ο Ζακάρια απείλησε ξανά στο 37′ με κεφαλιά που δεν βρήκε στόχο.

Το σουτ του Σεϊμπί στο 43′ δεν ανησύχησε τον Κόμπελ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Μάζα εκτέλεσε από καλή θέση, αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει.

Η Ελβετία χτύπησε και δεύτερη φορά, με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους! Έπειτα από κακό διώξιμο του Μπελγκάλι, η μπάλα στρώθηκε στον Εντόι και εκείνος με δεξί σουτ εντός περιοχής βρήκε δίχτυα στο 46′.

Στο 50’ και στην καλύτερη επίθεση της Αλγερίας στο ματς ο Μαχρέζ είδε το σουτ του από το ύψος του πέναλτι να σταματά πάνω σε σώματα, ενώ η Ελβετία είχε μοναδική ευκαιρία στο 81’, όταν ο Ρίντερ προ κενής εστίας βρήκε άγαρμπα την μπάλα και ο Ζιντάν μπόρεσε να αποκρούσει.

Πλέον η Ελβετία θα κληθεί να αποκλείσει τη νικήτρια του ζευγαριού της Κολομβίας με την Γκάνα για μια θέση στα προημιτελικά. Ο αγώνας της φάσης των 16 θα διεξαχθεί την Τρίτη (07/07, 23:00).

ΕΛΒΕΤΙΑ: Κόμπελ, Ζακάρια (87′ Έμπιτσερ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τζάκα, Εντόι (87′ Βίντμερ), Μανζάμπι (71′ Ρίντερ), Βάργκας (71′ Οκαφόρ), Εμπολό (83′ Αμντουνί).

ΑΛΓΕΡΙΑ: Ζιντάν, Μπελγκάλι (82′ Μπουλμπίνα), Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αΐτ-Νουρί, Ζερουκί (58′ Γκουίρι), Μπενταλέμπ (71′ Μούσα), Μαχρέζ (71′ Μπουνταουί), Αουάρ (58′ Χατζάμ), Σαϊμπί, Μάζα.