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Η Αγγλία «έσπασε» κατάρα 60 ετών και ο Κέιν ξεπέρασε τον θρυλικό Πελέ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Αγγλία «έσπασε» κατάρα 60 ετών και ο Κέιν ξεπέρασε τον θρυλικό Πελέ!

Πρώτη νίκη για την Αγγλία με ανατροπή σε νοκ άουτ ματς μετά τον τελικό του 1966 απέναντι στη Γερμανία, με τον Χάρι Κέιν να αφήνει πίσω του τον Πελέ.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αποδείχθηκε σκληρός αντίπαλος για την Αγγλία, αλλά ο Χάρι Κέιν με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά οδήγησε τους Βρετανούς στη νίκη 2-1 κλείνοντας θέση στους «16» του Μουντιάλ 2026.

Η αντίδραση της ομάδας του Τόμας Τούχελ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εκείνη που την οδήγησε στην πρόκριση με μια ανατροπή που είχε να συμβεί 60 ολόκληρα χρόνια σε νοκ άουτ ματς της διοργάνωσης. Στον τελικό του 1966, η Αγγλία κόντρα στη Δυτική Γερμανία είχε επικρατήσει με 4-2. Έκτοτε, όποτε είχε βρεθεί πίσω στο σκορ, ουδέποτε το είχε ανατρέψει.

Παράλληλα, ο Χάρι Κέιν, με τα δύο γκολ που σημείωσε έφτασε συνολικά τα 13 τέρματα σε τελικές φάσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων και ξεπέρασε τον θρυλικό Πελέ που είχε σταματήσει στα 12.

Επίσης, έγινε ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που πέτυχε δύο γκολ σε νοκ άουτ αγώνα Μουντιάλ μετά τον Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος είχε πετύχει δύο γκολ στον προημιτελικό απέναντι στο Καμερούν το 1990.

Ο Κέιν έφτασε τα τέσσερα γκολ σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ισοφαρίζοντας το επίτευγμα του Σερ Τζεφ Χερστ και βρίσκεται πίσω μόνο από τον Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος κατέχει το ρεκόρ με 6 τέρματα.

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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