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Ο Λοσάδα θα εντείνει τα... μαθήματα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

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Ο Λοσάδα θα εντείνει τα... μαθήματα

Δύο εβδομάδες έχει μπροστά του ο Ερνάν Λοσάδα για να προετοιμάσει κατάλληλα τον Απόλλωνα, ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Μέχρι την έναρξη του νέου μαραθωνίου στόχος του Αργεντινού κόουτς είναι να δουλέψει περισσότερο το πλάνο του, να «δέσει» τους παλιούς παίκτες με τους νέους, καθώς και να διδάξει σε μεγαλύτερο βαθμό στους νεοαποκτηθέντες τον τρόπο παιχνιδιού με τον οποίο θέλει να αγωνίζεται η ομάδα του.

Μέχρι το πρώτο παιχνίδι απέναντι στον Άρη, ο Λοσάδα θα εντείνει τα... μαθήματα όσον αφορά το τακτικό κομμάτι, ώστε οι ποδοσφαιριστές να αφομοιώσουν την κάθε λεπτομέρεια. Μπορεί ο αποκλεισμός από την Ευρώπη, ιδίως με τον τρόπο που ήρθε, να πλήγωσε τους παίκτες και το τεχνικό τιμ, ωστόσο, την ίδια ώρα γνωρίζουν όλοι πολύ καλά ότι υπάρχουν σημαντικοί στόχοι μπροστά τους και ότι έχουν τη δυνατότητα να αντιστρέψουν το κλίμα με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Αυτό θα γίνει μόνο αν δημιουργήσουν από νωρίς τις συνθήκες για μια πολύ καλή πορεία.

Στον Απόλλωνα είναι πεπεισμένοι ότι η μεταγραφική ενίσχυση και γενικότερα οι προσθαφαιρέσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχουν κάνει την ομάδα πιο δυνατή σε σχέση με πέρσι και αυτό θα φανεί στο γήπεδο με την έναρξη της σεζόν. Σε αυτό το πλαίσιο εκφράζεται αισιοδοξία ότι οι Ίκεϊ Ούγκμπο και Τζόελ Ασόρο, οι τελευταίες δύο χρονικά μεταγραφές, είναι ποδοσφαιριστές που θα δώσουν νέα δυναμική στο συγκρότημα της λεμεσιανής ομάδας. Ο Καναδός επιθετικός αγωνίστηκε για λίγη ώρα στη ρεβάνς με την Μπραν, ενώ ο δεύτερος ακόμη να πάρει χρόνο συμμετοχής.

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