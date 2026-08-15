Το βράδυ της Πέμπτης (13/08) οι πλείστοι όσων έφυγαν από το ΓΣΠ μετά τη ρεβάνς με τη Λίνκολν, ίσως σκέφτηκαν πως η Ομόνοια άρχισε να θυμίζει κάτι από τα... παλιά. Οι πράσινοι ξεπέρασαν την ομάδα του Γιβραλτάρ με νίκη (1-0) και ενδεχομένως το μόνο αρνητικό της βραδιάς, ήταν εκεί που σταμάτησε ο δείκτης του σκορ. Το «τριφύλλι» παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις κι αυτό ικανοποίησε άπαντες στην πράσινη οικογένεια. Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ επιβλήθηκε, παρουσίασε συνδυασμούς, αυτοματισμούς και κάθετες που δεν έπραξε στο πρόσφατο παρελθόν, ενώ οι ποδοσφαιριστές παρουσίασαν ξανά το καλό τους αγωνιστικό πρόσωπο.

Η βελτιωμένη ατομική εικόνα ήταν ίσως το ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας. Η σταθερότητα στην αμυντική γραμμή, ο Μάριτς που ήταν... παντού και ο Εβάντρο που επανήλθε σε επίπεδα που συνήθισε τον κόσμο της Ομόνοιας, είναι σαφώς στοιχεία που ξεχώρισαν από το πρώτο λεπτό. Μετά τις προσθαφαιρέσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή, ήταν λογικό κι επόμενο πως η χαμένη... χημεία θα προκαλούσε προβληματισμό. Στο παιχνίδι όμως της Πέμπτης, οι παίκτες έδειξαν πως βρήκαν τον τρόπο να βρίσκουν ο ένας τον άλλον και να μπαίνουν με αξιώσεις στην αντίπαλη εστία. Οι 18 ευκαιρίες, εκ των οποίων οι 7 στον στόχο, αποδεικνύουν του λόγου του αληθές.

Ο Χένινγκ Μπεργκ, ωστόσο, εντόπισε τον τομέα στον οποίο η ομάδα του πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνεται. Κι αυτός δεν είναι άλλος από την αποτελεσματικότητα. Η βελτίωση στη δημιουργία φάσεων άρχισε να φαίνεται, όμως οι ποδοσφαιριστές έχασαν κραυγαλέες ευκαιρίες, που αν μετατρέπονταν σε γκολ θα έδιωχναν νωρίτερα το όποιο άγχος.

Το... μάγκικο γκολ Ντιονί

Στα θετικά δεν θα μπορούσε να μην συμπεριληφθεί το πρώτο γκολ του Ντιονί. Ο 33χρονος ανεβαίνει εβδομάδα με εβδομάδα, στο... μάγκικο γκολ που πέτυχε φανέρωσε δύναμη, πάθος και σαφώς θα δουλέψει υπέρ του, όσον αφορά την ψυχολογία του. «Γι' αυτό με λένε 'ταύρο', όταν βλέπω την μπάλα παλεύω γι' αυτήν, έπεσα στο έδαφος και σκόραρα. Κοντρόλαρα την μπάλα, δεν έκανα καλή επαφή, όμως χρησιμοποίησα τη δύναμη και την ταχύτητά μου», ανέφερε μετά το ματς.

Τα δύσκολα... έρχονται

Ένα 90λεπτο δίνει αυτοπεποίθηση στην Ομόνοια ενόψει της συνέχειας, ωστόσο το επόμενο εμπόδιο είναι σαφώς ψηλότερο. Οι πράσινοι θα κοντραριστούν με τη Σεντ Τρούιντεν (20 και 27 Αυγούστου) και η δυναμικότητα των Βέλγων σε σχέση με αυτήν της Λίνκολν, δεν είναι η ίδια. Το σύνολο του Μπεργκ πήρε τα πάνω του, όμως ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει κι έτσι οι πράσινοι θα κληθούν να δώσουν περισσότερες δυνάμεις. Μάλιστα, ψες (14/08) ο Νορβηγός παρακολούθησε την επόμενη αντίπαλο της ομάδας του, η οποία είχε εγχώριες υποχρεώσεις για τη 2η αγωνιστική, κόντρα στη Σερκλ Μπριζ.