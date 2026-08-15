Η... παλιοσειρά που έχει διπλό ρόλο

Η ΑΕΛ ενισχύθηκε και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Τα δεκαπέντε νέα πρόσωπα της αλλάζουν όψη και απομένει να μπει ακόμη ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ, το οποίο έχει να κάνει με τον επιθετικό.

Από το περσινό ρόστερ «επιβίωσαν» ελάχιστοι, με τους τρεις της φωτογραφίας, να συγκαταλέγονται στην κατηγορίων των παικτών που έχουν διπλό ρόλο. Από τη μία να... ενσωματώσουν τους νέους στο ρόστερ όντας πιο παλιοί και από την άλλη να αποδεικνύουν στο γήπεδο την ποιότητά τους και να συνεχίσουν να κάνουν τη διαφορά.

Οι Κονσεϊσάο, Νταβόρ και Σινγκ, γνωρίζουν πλεον καλά τι σημαίνει ΑΕΛ και είναι αυτοί που πρέπει να βγουν μπροστά στα δύσκολα και γενικά να αποτελούν τους ισορροπιστές στα αποδυτήρια. Θα είναι σημαντική η συμβολή τους στη φετινή πορεία, σε μία σεζόν που οι απαιτήσεις ανεβαίνουν και οι προσδοκίες του κόσμου είναι περισσότερες.