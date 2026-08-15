Ούτε ο Δεκαπενταύγουστος σταματά τη δουλειά του Σπανούλη

Ούτε η αργία του Δεκαπενταύγουστου στάθηκε ικανή να αλλάξει το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας, με τους διεθνείς να συνεχίζουν κανονικά την προετοιμασία τους στο «Telekom Center Athens».

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δουλεύει με το βλέμμα στραμμένο στη δεύτερη φάση των Προκριματικών του Μουντομπάσκετ, όπου την περιμένουν δύο ιδιαίτερα σημαντικές αναμετρήσεις. Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ουκρανία (28/08) και στη συνέχεια θα υποδεχθεί την Ισπανία (31/08), έχοντας ως ξεκάθαρο στόχο το 2/2 που θα την κρατήσει σε τροχιά πρόκρισης.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν θέλει να χαθεί ούτε λεπτό από τον διαθέσιμο χρόνο προετοιμασίας, με την Ελλάδα να έχει μπροστά της και δύο φιλικά παιχνίδια, απέναντι στην Πολωνία στις 22 Αυγούστου και την Κύπρο στις 24 του μήνα.

Από το πρόγραμμα της ομάδας εξακολουθεί να απουσιάζει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης. Μετά από την εξέταση που έκανε ο γιατρός της Ελλάδας, Ζακ Μελάγιες, διαπιστώθηκε ότι υφίσταται ακόμα το πρόβλημα της πελματιαίας απονεύρωσης το οποίο χρειάζεται περαιτέρω αποθεραπεία και δεν του επιτρέπει στην παρούσα φάση να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό.

sport-fm.gr