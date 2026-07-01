Μουντιάλ 2026: Μεξικό-Αγγλία το τέταρτο ζευγάρι των «16»-Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των νοκ άουτ
ΓΗΠΕΔΟ
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Στα μισά του δρόμου για την συμπλήρωση των 8 ζευγαριών για την φάση των «16» του Μουντιάλ.
Μεξικό και Αγγλία θα αναμετρηθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας για τους «16» του Μουντιάλ.
Η Αγγλία μετά την πρόκριση-θρίλερ επί του Κονγκό (2-1) έκλεισε ραντεβού στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το Μεξικό. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας (03:00) στο Μέξικο Σίτι.
Δείτε τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια των «16» και πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των νοκ άουτ:Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Φάση των «32»
1. 28/06 22:00 Λος Άντζελες: Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1
2. 29/06 20:00 Χιούστον: Βραζιλία - Ιαπωνία 2-1
3. 29/06 23:30 Βοστώνη: Γερμανία - Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)
4. 30/06 04:00 Μοντερέι: Ολλανδία - Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)
5. 30/06 20:00 Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία 1-2
6. 01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία - Σουηδία 3-0
7. 01/07 04:00 Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Iσημερινός 2-0
8. 01/07 19:00 Ατλάντα: Αγγλία-Κονγκό 2-1
9. 01/07 23:00 Σιάτλ: Βέλγιο-Σενεγάλη
10. 02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ - Βοσνία
11. 02/07 22:00 Λος Άντζελες: Ισπανία-Αυστρία
12. 03/07 02:00 Τορόντο: Πορτογαλία-Κροατία
13. 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία - Αλγερία
14. 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία - Αίγυπτος
15. 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο
16. 04/07 04:30 Κάνσας: Κολομβία-Γκάνα
Φάση των «16»
(1) 04/07 20:00 Χιούστον: Καναδάς-Μαρόκο
(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Παραγουάη - Γαλλία
(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Βραζιλία - Νορβηγία
(4) 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι: Μεξικό - Αγγλία
(5) 06/07 22:00 Ντάλας: Νικητής 12 - Νικητής 11
(6) 07/07 03:00 Σιάτλ: Νικητής 10 - Νικητής 9
(7) 07/07 19:00 Ατλάντα: Νικητής 15 - Νικητής 14
(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ: Νικητής 13 - Νικητής 16
Προημιτελικά
(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη: Νικητής (2) - Νικητής (1)
(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (5) - Νικητής (6)
(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νικητής (3) - Νικητής (4)
(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) - Νικητής (8)
Ημιτελικοί
14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) - Νικητής (Β)
15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)
Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)
Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)
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