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Μεγάλη η... Χάρι του!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μεγάλη η... Χάρι του!

Το Κονγκό βρέθηκε ένα τέταρτο μακριά από το «θαύμα» του αιώνα, όμως η Αγγλία με δύο γκολ του Χάρι Κέιν (2-1) πέρασε στους «16». Μεξικό ο αντίπαλος.

Με τρόπο που κανείς δεν θα περίμενε ξεκίνησε το ματς. Στο 7’ ο Εμπεμπά έβγαλε τη σέντρα από δεξιά, η μπάλα πέρασε από το κέντρο της άμυνας στο δεύτερο δοκάρι και εκεί πήρε ο Σιπένγκα, ο οποίος με δυνατό σουτ νίκησε στη γωνία του τον Πίκφορντ ανοίγοντας το σκορ για το Κονγκό (0-1). Το έργο της Αγγλίας ήταν άμεσα ακόμα πιο δύσκολο αν αναλογιστεί κανείς ότι είχε να κάνει ανατροπή σε αγώνα Mundial από το 1966 και τον τελικό κόντρα στην Γερμανία.

Τα επόμενα λεπτά δεν ήταν καλά για την ομάδα του Τόμας Τούχελ, που έμοιαζε σοκαρισμένη, χωρίς υπομονή και χωρίς αυτοπεποίθηση. Στο πρώτο 20λεπτο το outsider έπαιζε καταπληκτικά, δεν κάθισε πίσω, είχε την κατοχή μοιρασμένη και αυτό που βοήθησε τα Λιοντάρια ήταν κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Το hydration break. Μετά τη διακοπή οι Άγγλοι πάτησαν καλύτερα, πήραν μέτρα και πίεσαν στα καρέ τους την ομάδα από την Αφρική.

Στο 30’ ήρθε η πρώτη φάση, όταν ο Ράις έκανε εξαιρετική σέντρα από δεξιά και ο Μπέλιγχαμ την κεφαλιά αλλά ο Εμπασί με το ένα χέρι απέκρουσε και με τον Κέιν να μην έχει φανεί, εκείνος που απείλησε στο 35’ ήταν ο Ράσφορντ με πλασέ από κοντά αλλά ο πρώην συμπαίκτης του στην Γιουνάιτεντ, Γουάν-Μπισάκα, έκοψε πάνω στη γραμμή. Τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα χειρότερα για την Αγγλία, όμως στο 42’ ο Γουίσα, φάτσα με το γκολ, έπειτα από γύρισμα του Γουάν-Μπισάκα, βρήκε το δοκάρι.

Το φινάλε του πρώτου μέρους είχε ακόμα.. ψωμί, στο 43’ ο Κέιν έπεσε στο έδαφος σε τετ-α-τετ με τον Εμπασί αλλά η φάση τσεκαρίστηκε από το VAR και σωστά δεν δόθηκε πέναλτι και στις καθυστερήσεις τα Λιοντάρια είχαν δύο ευκαιρίες. Στο 45+2’ με νέα κεφαλιά ο Μπέλιγχαμ νικήθηκε και πάλι από τον Εμπασί μετά τη σέντρα του Μαντουέκε και στο 45+6’ ο Κέιν έκανε την πρώτη του προσπάθεια on-target με βολέ από κόρνερ αλλά ο keeper του Κονγκό το έβγαλε και αυτό και κράτησε το 0-1.

Περισσότερα σε λίγο...

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Σπενς, Κόνσα, Γκουέχι, Ο’Ράιλι, Ράις, Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Μαντουέκε (61’ Σάκα), Ράσφορντ (61’ Γκόρντον), Κέιν.

Κονγκό (Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ): Εμπασί, Μαζουακού, Τουανζέμπε, Εμπεμπά, Γουάν-Μπισάκα, Μουτουσαμί, Μουκάου, Σαντίκι, Μπουκού, Σιπένγκα.

sdna.gr 

 

 

 

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