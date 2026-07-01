Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης μεταξύ Αγγλίας και Κονγκό

Αγγλία και Κονγκό διασταυρώνουν τα ξίφη τους για μια θέση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (01/07, 19:00), με τους Αφρικανούς να συμμετέχουν για πρώτη φορά στη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης και να θέλουν να κάνουν την έκπληξη.

Λίγη ώρα πριν την αναμέτρηση οι δύο προπονητές γνωστοποίησαν τις αρχικές ενδεκάδες που επέλεξαν.

Οι ενδεκάδες:

Αγγλία (Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ, Κόνσα, Οράιλι, Γκέχι, Σπενς, Ράις, Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Κέιν, Ράσφορντ, Μαντουέκε.

Κονγκό (Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ): Εμπασί, Φαν-Μπισάκα, Τουανζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού, Μουκάου, Εμπούκου, Μουτουσάμι, Σαντίκι, Τσιπένγκα, Βισά.

sport-fm.gr