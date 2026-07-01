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Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης μεταξύ Αγγλίας και Κονγκό

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης μεταξύ Αγγλίας και Κονγκό

Αγγλία και Κονγκό αναμετρούνται για τη φάση των «32» του Μουντιάλ στην Ατλάντα με τους δύο προπονητές να γνωστοποιούν τις βασικές ενδεκάδες των ομάδων

Αγγλία και Κονγκό διασταυρώνουν τα ξίφη τους για μια θέση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (01/07, 19:00), με τους Αφρικανούς να συμμετέχουν για πρώτη φορά στη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης και να θέλουν να κάνουν την έκπληξη.

Λίγη ώρα πριν την αναμέτρηση οι δύο προπονητές γνωστοποίησαν τις αρχικές ενδεκάδες που επέλεξαν.

Οι ενδεκάδες:

Αγγλία (Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ, Κόνσα, Οράιλι, Γκέχι, Σπενς, Ράις, Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Κέιν, Ράσφορντ, Μαντουέκε.

Κονγκό (Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ): Εμπασί, Φαν-Μπισάκα, Τουανζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού, Μουκάου, Εμπούκου, Μουτουσάμι, Σαντίκι, Τσιπένγκα, Βισά.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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