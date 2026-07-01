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Λαμίν Γιαμάλ: «Ο πατέρας μου μάζευε φαγητό από το δρόμο, αυτό είναι πίεση!»

ΓΗΠΕΔΟ

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Λαμίν Γιαμάλ: «Ο πατέρας μου μάζευε φαγητό από το δρόμο, αυτό είναι πίεση!»

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε ο Λαμίν Γιαμάλ, μιλώντας για τα δύσκολα παιδικά χρόνια που πέρασε...

Η Ισπανία που στην πρεμιέρα «σόκαρε» το ποδοσφαιρικό κοινό με τη λευκή ισοπαλία κόντρά στο Πράσινο Ακρωτήρι συνεχίζει την πορεία της αήττητη στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, με την ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε να έχει πλέον το βλέμμα της στραμμένο στο ματς με την Αυστρία (2/7, 22:00,) για να πάρει το εισιτήριο για τους «16» του Παγκοσμίου.

Όταν μιλάμε για Ισπανία φυσικά σκεφτόμαστε το wonderkid των Μπλαουγκράνα που ήδη έχει βρει το δρόμο για τα δίχτυα μια φορα. Ο λόγος φυσικά για τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος λίγες ώρες πριν το «ραντεβού» της Ρόχα με την Αυστρία προχώρησε σε μια συνταρακτικη εξομολόγηση....

Πιο συγκεκριμένα ο 18χρονος εξτρεμ μίλησε για τα δύσκολα παιδικά χρόνια. Ο δρόμος για την κορυφή δεν είναι σχεδόν ποτέ στρωμένος με ροδοπέταλα, έτσι και στην περίπτωση του Ισπανού σταρ, που μπορεί να έχει κάνει τον πλανήτη να παραμιλάει με το ταλέντο του όμως υπήρχε εποχή που δεν είχε εξασφαλισμένο ούτε το φαγητό του.

«Η μητέρα μου με γέννησε όταν ήταν 16 ετών, και αυτή είναι πραγματική πίεση. Μετά ο πατέρας μου έπρεπε να βγει έξω και να κάνει τη δουλειά, μαζεύοντας πράγματα από τον δρόμο για να φέρει φαγητό στο σπίτι. Αυτή είναι πραγματική πίεση. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να παίζω και να κάνω τον Ισπανό λαό χαρούμενο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός σταρ σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πως διαχειρίζεται την πίεση που του ασκείται.

Τέλος όσον αφορά το επικείμενο ματς ανέφερε μεταξύ άλλων: «Θα τα δώσω όλα, θέλω να κερδίσω και θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να τα καταφέρω».

gazzetta.gr 

 

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World Cup 2026

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