Τρεις νεκροί από ασφυξία στους πανηγυρισμούς για τη νίκη του Μεξικού

Τρεις άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους της Πόλης του Μεξικού κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη της εθνικής ομάδας με 2-0 επί του Ισημερινού, στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν κοντά στο μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες φίλαθλοι.

Σύμφωνα με τις αρχές, συνεργεία άμεσης βοήθειας προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε τρία άτομα που είχαν χάσει τις αισθήσεις τους σε διαφορετικά σημεία γύρω από τη λεωφόρο Πασέο ντε λα Ρεφόρμα. Η κεντρική λεωφόρος της πόλης και οι γύρω δρόμοι είχαν κλείσει για την κυκλοφορία και είχαν διαμορφωθεί για τους πανηγυρισμούς.

«Παρά τις προχωρημένες προσπάθειες ανάνηψης, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός 44χρονου άνδρα και μιας 19χρονης γυναίκας από ασφυξία», ανέφερε αρχικά η γραμματεία Υγείας της Πόλης του Μεξικού σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μεταγενέστερη ανάρτηση, η γραμματεία γνωστοποίησε ότι τρίτο θύμα ήταν μια 48χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη ασφυξία σε κοντινό δρόμο και κατέληξε αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.