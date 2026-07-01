ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρεις νεκροί από ασφυξία στους πανηγυρισμούς για τη νίκη του Μεξικού

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τρεις νεκροί από ασφυξία στους πανηγυρισμούς για τη νίκη του Μεξικού

Οι θάνατοι σημειώθηκαν κοντά στο μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας

Τρεις άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους της Πόλης του Μεξικού κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη της εθνικής ομάδας με 2-0 επί του Ισημερινού, στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν κοντά στο μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες φίλαθλοι.

Σύμφωνα με τις αρχές, συνεργεία άμεσης βοήθειας προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε τρία άτομα που είχαν χάσει τις αισθήσεις τους σε διαφορετικά σημεία γύρω από τη λεωφόρο Πασέο ντε λα Ρεφόρμα. Η κεντρική λεωφόρος της πόλης και οι γύρω δρόμοι είχαν κλείσει για την κυκλοφορία και είχαν διαμορφωθεί για τους πανηγυρισμούς.

«Παρά τις προχωρημένες προσπάθειες ανάνηψης, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός 44χρονου άνδρα και μιας 19χρονης γυναίκας από ασφυξία», ανέφερε αρχικά η γραμματεία Υγείας της Πόλης του Μεξικού σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μεταγενέστερη ανάρτηση, η γραμματεία γνωστοποίησε ότι τρίτο θύμα ήταν μια 48χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη ασφυξία σε κοντινό δρόμο και κατέληξε αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανακοίνωσε συμφωνία με τον Άρη για Κακουλλή η ΑΪΚ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αφήνει μεγάλο κενό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Το «welcome» του ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τρεις νεκροί από ασφυξία στους πανηγυρισμούς για τη νίκη του Μεξικού

World Cup 2026

|

Category image

Aπoφασισμένοι για τομές!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό ο Σέχου

Ελλάδα

|

Category image

Οριστική συμφωνία με Πήλιο για νέο 4ετές συμβόλαιο

Ελλάδα

|

Category image

«Θετικός να επιστρέψει στους πάγκους για χάρη της εθνικής Γερμανίας ο Κλοπ»

World Cup 2026

|

Category image

Ανακοίνωσε οκτώ φιλικά η ΑΕΛ – Το πρόγραμμα σε Κύπρο και Πολωνία

ΑΕΛ

|

Category image

Τα βρήκε με Σπόρτινγκ και «έδεσε» Μπρίτο η Πάφος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νέστορ Ελ Μαέστρο η νούμερο ένα επιλογή της Ανόρθωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κάτοικος Λευκωσίας ο Παναγιώτης Τζίμας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ανανέωσε με Κρίστενσεν μέχρι το 2028 η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρόγραμμα προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ: Πότε φεύγει για Ολλανδία - Επτά τα φιλικά τεστ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στάνιτς και Ρόκα στην τελική ευθεία, παραμένει ανοιχτή η υπόθεση Ντουάρτε

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη