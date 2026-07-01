«Θετικός να επιστρέψει στους πάγκους για χάρη της εθνικής Γερμανίας ο Κλοπ»

Ίσως ο Γιούργκεν Κλοπ να… βαριέται τη συνταξιοδότηση και να σκέφτεται σοβαρά να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Μετά από ακόμη ένα αποτυχημένο Μουντιάλ για την εθνική ομάδα της Γερμανίας, γνωρίζοντας έναν οδυνηρό αποκλεισμό στα πέναλτι από την Παραγουάη από τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν μετά από την τραγική πορεία της Γερμανίας στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου, αν και ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος ότι θα γυρίσει την κατάσταση υπέρ του.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γιούργκεν Κλοπ αν και βρίσκεται μακριά από τους πάγκους εδώ και δύο χρόνια, σκέφτεται σοβαρά να επιστρέψει δυναμικά, εάν και εφόσον η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας του κάνει πρόταση για να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας.