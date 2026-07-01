Βέλγιο-Σενεγάλη: Ιστορική πρώτη συνάντηση με έπαθλο την πρόκριση στους «16»

Το Βέλγιο και η Σενεγάλη διασταυρώνουν τα ξίφη τους το βράδυ της Τετάρτης (23:00) στο Seattle Stadium, με έπαθλο την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, εκεί όπου ο νικητής του ζευγαριού θα διασταυρωθεί με ΗΠΑ ή Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Οι Βέλγοι του Ρουντί Γκαρσιά τερμάτισαν στην κορυφή του ομίλου τους με πέντε βαθμούς, έχοντας απολογισμό έξι γκολ υπέρ και δύο κατά. Ωστόσο, η πορεία τους μόνο πειστική δεν ήταν. Ξεκίνησαν με ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Αίγυπτο, ακολούθησε το «στείρο» 0-0 με το Ιράν και μόνο στην τελευταία αγωνιστική έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο, διαλύοντας με 5-0 τη Νέα Ζηλανδία και παίρνοντας την πρωτιά.

Παρά την αστάθεια που παρουσίασαν στη φάση των ομίλων, οι «κόκκινοι διάβολοι» διαθέτουν ποιότητα και εμπειρία, ενώ φιλοδοξούν να πραγματοποιήσουν μια πορεία αντίστοιχη με εκείνη του 2018, όταν κατέκτησαν την τρίτη θέση. Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό στη φάση των ομίλων το 2022, η πρόκριση στους «16» αποτελεί το πρώτο βήμα για να αφήσουν πίσω τους την απογοήτευση του προηγούμενου Μουντιάλ.

Απέναντί τους θα βρουν μια μαχητική Σενεγάλη, η οποία προκρίθηκε ως μία από τις καλύτερες τρίτες των ομίλων. Η ομάδα του Παπε Τιαό ξεκίνησε με δύο ήττες από Γαλλία και Νορβηγία, όμως αντέδρασε εντυπωσιακά στην τελευταία αγωνιστική, συντρίβοντας το Ιράκ με 5-0. Μάλιστα, έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που πετυχαίνει πέντε γκολ σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» ονειρεύονται να επαναλάβουν -και γιατί όχι να ξεπεράσουν- την ιστορική πορεία του 2002, όταν έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά. Μετά τον αποκλεισμό της Νότιας Αφρικής, η Σενεγάλη καλείται να κρατήσει ψηλά τη σημαία της Αφρικής στη διοργάνωση.

Το παιχνίδι αναμένεται ιδιαίτερα αμφίρροπο. Το Βέλγιο διαθέτει μεγαλύτερη ποιότητα και δημιουργία, όμως η αμυντική του αστάθεια έχει ήδη φανεί στη διοργάνωση. Από την άλλη, η Σενεγάλη έδειξε ότι μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη επιθετικά, αλλά θα χρειαστεί μεγαλύτερη αμυντική συνέπεια απέναντι σε έναν αντίπαλο με τόσο υψηλή ποιότητα.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή θα είναι η πρώτη αναμέτρηση στην ιστορία ανάμεσα στις δύο εθνικές ομάδες, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε μία αναμέτρηση με φόντο την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ.