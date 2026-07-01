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Έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ ο Εμπαπέ και πλησίασε το απόλυτο ρεκόρ του Μέσ

ΓΗΠΕΔΟ

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Έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ ο Εμπαπέ και πλησίασε το απόλυτο ρεκόρ του Μέσ

Παράλληλα, έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των νοκ άουτ του Μουντιάλ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο αρχηγός της Γαλλίας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη με 3-0 επί της Σουηδίας για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, σημειώνοντας δύο γκολ και γράφοντας ιστορία.

Με το πρώτο του τέρμα στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο 27χρονος επιθετικός έφτασε τα εννέα γκολ στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας τους Βραζιλιάνους θρύλους Λεονίντας και Ρονάλντο.

Λίγο αργότερα, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ανέβασε τον συνολικό απολογισμό του στα 10 τέρματα στη νοκ άουτ φάση, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το ιστορικό του ρεκόρ.

Παράλληλα, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τα έξι γκολ στο φετινό Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας τον Λιονέλ Μέσι στην κορυφή της μάχης για το «Χρυσό Παπούτσι» της διοργάνωσης.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο Εμπαπέ έφτασε τα 18 γκολ σε μόλις 18 συμμετοχές σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου και απέχει πλέον μόλις ένα τέρμα από το ιστορικό ρεκόρ των 19 γκολ που κατέχει ο Λιονέλ Μέσι, έχοντας όμως δώσει έντεκα λιγότερους αγώνες από τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Η Γαλλία πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της στη διοργάνωση. Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά πέτυχε το δεύτερο γκολ, ενώ ο Μίκαελ Ολίσε μοίρασε δύο ασίστ, φτάνοντας συνολικά τις πέντε στο τουρνουά, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1994.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν, που επέστρεψε στον πάγκο μετά την απουσία του στο τελευταίο παιχνίδι των ομίλων, πανηγύρισε την πιο ευρεία νίκη της σε νοκ άουτ αγώνα Μουντιάλ μετά τον τελικό του 1998 απέναντι στη Βραζιλία και πλέον στρέφει την προσοχή της στη μεγάλη αναμέτρηση με την Παραγουάη για μία θέση στα προημιτελικά.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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