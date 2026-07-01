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Επίδειξη δύναμης από την Γαλλία με... εκτελεστή τον Εμπαπέ και με άνεση στους «16»

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίδειξη δύναμης από την Γαλλία με... εκτελεστή τον Εμπαπέ και με άνεση στους «16»

Αρχίζουν και σκορπούν... τρόμο οι «Τρικολόρ»!

Αποδίδοντας κυριαρχικό ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, η Εθνική Γαλλίας, επικράτησε άνετα της Σουηδίας με 3-0 και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026, όπου την περιμένει (5/7) η Παραγουάη. 

Το πρώτο 25λεπτο της αναμέτρησης, που διεξήχθη στο Νιού Τζέρσεϊ, είχε αναγνωριστικό χαρακτήρα, καθώς οι Σουηδοί κράτησαν τους «πετεινούς» μακρυά από την εστία του Ζέτερστρομ. Ομως κάπου εκεί, οι παίκτες του Ντιντιέ Ντεσάμπ «ανέβασαν στροφές» και κυριάρχησαν απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο. 

Στο 32ο λεπτό ο Εμπαπέ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση από τα αριστερά, αλλά το σουτ που επιχείρησε έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Σουηδού τερματοφύλακα, ενώ πέντε λεπτά αργότερα, σημειώθηκε μία από τις πιό εντυπωσιακές φάσεις στο Μουντιάλ 2026. Ο Ολίσε έγινε δέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή και μ΄ένα εκπληκτικό «βολ πλανέ» ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει το πιό όμορφο γκολ στην διοργάνωση, όμως η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Ζέτερστρομ και στρώθηκε ιδανικά στον Ντεμπελέ, ο οποίος από κοντά την έστειλε λίγο πάνω από την σουηδική εστία.

Η πίεση των «τρικολόρ» συνεχίσθηκε με αμείωτο ρυθμό και στο 45ο λεπτό, ο Εμπαπέ με μία από τις χαρακτηριστικές κινήσεις του, μπήκε στην περιοχή της Σουηδίας από τα αριστερά και αφού απέφυγε όποιον αμυντικό βρέθηκε στον δρόμο του, έστειλε την μπάλα ν΄αναπαυθεί στην αριστερή γωνία του Ζέτερστρομ, δίνοντας προβάδισμα στην εθνική Γαλλίας.

Και μόλις σκόραρε το 17ο γκολ του σε Μουντιάλ, ο αρχηγός των «πετεινών» έτρεξε ν΄αγκαλιάσει τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, υπό τις οδηγίες του οποίου έχει κάνει αυτήν την σπουδαία καριέρα σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Χαρακτηριστικό της κυριαρχίας των Γάλλων στον αγωνιστικό χώρο, είναι το γεγονός ότι στο πρώτο 45λεπτο εκτέλεσαν έξι κόρνερ και είχαν 15 τελικές προσπάθειες με έξι απ΄αυτές στην αντίπαλη εστία, ενώ από την πλευρά τους οι Σουηδοί, κατάφεραν μόλις τρια σουτ και ένα προς το τέρμα του Μενιάν.

Οι Γάλλοι μπήκαν στο γήπεδο μετά την ανάπαυλα, με... κεκτημένη ταχύτητα και στο 52ο λεπτό, απέδειξαν για ακόμη μία φορά, γιατί είναι μία από τις καλύτερες εθνικές ομάδες στην υφήλιο τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Τσουαμενί πήρε την μπάλα στο ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής και με κάθετη πάσα βρήκε τον Ολίσε, ο οποίος λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή με επίσης κάθετη πάσα βρήκε σε θέση βολής τον Μπαρκολά, ο οποίος πλάσαρε ιδανικά και έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στους «τρικολόρ».

Στην συνέχεια, ο ρυθμός του αγώνα «έπεσε» με τους Γάλλους να παραμένουν κυρίαρχοι στον αγωνιστικό χώρο και στο 74ο λεπτό να φθάνουν σ΄ένα τρίτο γκολ. Ο Ολίσε πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή και με ακόμη μία εξαιρετική κάθετη πάσα, έδωσε έτοιμο γκολ στον Εμπαπέ, ο οποίος πλάσαρε στην απέναντι γωνία του Ζέτερστρομ και σκόραρε για 18η φορά στα χρονικά των Μουντιάλ.

Στην τελευταία (88`) αξιόλογη φάση της αναμέτρησης, ο Γκιόκερες πλάσαρε μέσα από την περιοχή, όμως ο Μενιάν απέκρουσε την μπάλα, ενώ εν κατακλείδι, οι «πετεινοί» πραγματοποίησαν την καλύτερη εμφάνιση τους στην διοργάνωση, απέναντι μάλιστα σ΄έναν ισχυρό αντίπαλο και έστειλαν σαφές μήνυμα προς τους συνδιεκδικητές του τροπαίου, ότι είναι αποφασισμένοι να ξαναπάρουν τα «σκήπτρα» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Μενιάν, Ντιν (78` Τεό Ερναντέζ), Ουπαμεκανό, Κουντέ (75` Γκούστο), Σαλιμπά, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ (75` Ντουέ), Μπαπέ (85` Ματετά), Ολίσε (85` Σερκί), Μπαρκολά.

ΣΟΥΗΔΙΑ (Γκράχαμ Πότερ): Ζέτερστορμ, Λαγκερμπιέλκε, Λίντελοφ, Γκούντμουντσον, Σβένσον (82` Σβάνμπεργκ), Στρουντ (66` Αλι), Μπέργκβαλ (66` Ζένελι), Αγιάρι (82` Νίγκρεν), Ίσακ (89` Νίλσον), Ελάνγκα, Γκιόκερες.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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