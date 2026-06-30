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«Καρφιά» Κλοπ για το ακυρωμένο γκολ της Γερμανίας!

ΓΗΠΕΔΟ

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«Καρφιά» Κλοπ για το ακυρωμένο γκολ της Γερμανίας!

Καυστικό… παραλληλισμό έκανε ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ.

Σαφείς αιχμές για τη διαιτησία του αγώνα της Γερμανίας με την Παραγουάη άφησε ο Γιούργκεν Κλοπ.

Με αφορμή το γκολ του Τζόναταν Τα στην παράταση (που αρχικά μέτρησε και έπειτα από επισκόπηση στο VAR ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα) ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ εμφανίστηκε καυστικός στον σχολιασμό του.

Επικαλέστηκε λοιπόν τα περιβόητα… σκριν στις εκτελέσεις κόρνερ (που τόσο συζητήθηκαν φέτος στην Premier League) και ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αν αυτό το γκολ είναι αντικανονικό, η Άρσεναλ δεν θα ήταν πρωταθλήτρια Αγγλίας. Πέτυχαν το 60% των γκολ τους με αυτόν τον τρόπο»…

sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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