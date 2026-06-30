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Τέλος εποχής για Νόιερ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Τέλος εποχής για Νόιερ!

Η αναμέτρηση με την Παραγουάη θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Μάνουελ Νόιερ με τη φανέλα της εθνικής Γερμανίας, την οποία υπηρετεί εδώ και αμέτρητα χρόνια.

Τίτλοι τέλους με τον πιο σκληρό τρόπο έπεσαν στη καριέρα του Μάνουελ Νόιερ, με την εθνική ομάδα της Γερμανίας.

Για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 η Παραγουάη έκανε τη μεγάλη έκπληξη και απέκλεισε τους Γερμανούς στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 κανονική διάρκεια 4-3), στέλνοντας από πολύ νωρίς την ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν σπίτι της.

Ο Νόιερ ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση και όπως όλα δείχνουν αυτός ο αποκλεισμός θα είναι και η τελευταία παρουσία του με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Ένα «αντίο» με τον πιο δύσκολο πιθανό τρόπο, για τον αθλητή που υπηρετεί το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα από το μακρινό 2009.

Μία ατάκα του Νόιερ για το τέλος της καριέρας του με τα χρώματα της Γερμανίας, περιγράφει απολύτως και τα όσα νιώθει μετά τον αποκλεισμό από τη Παραγουάη. «Είναι πάρα πολύ πικρό που τελειώνει με αυτόν τον τρόπο…».

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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