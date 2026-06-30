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ΒΙΝΤΕΟ: Η αποστολή της Νότιας Κορέας αποδοκιμάστηκε στο αεροδρόμιο!

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: Η αποστολή της Νότιας Κορέας αποδοκιμάστηκε στο αεροδρόμιο!

Η αποστολή της Νότιας Κορέας αποδοκιμάστηκε έντονα κατά την άφιξη της στο αεροδρόμιο της Σεούλ, μετά τον αποκλεισμό της χώρας στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ.

Οι κάτοικοι της Νότιας Κορέας δεν φαίνεται ότι αποδέχτηκαν με καλό τρόπο τον αποκλεισμό της χώρας από τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θέλησαν να εκφράσουν την έντονη δυσαρέσκεια τους στην αποστολή της ομάδας, κατά την άφιξη της στο διεθνές αεροδρόμιο της Σεούλ.

Αναλυτικότερα, ο προπονητής των «Μαχητών του Γιν Γιανγκ», Χονγκ Μιουνγκ-μπο, και μέρος της ομάδας προσγειώθηκαν στη πρωτεύουσα της ασιατικής χώρας νωρίς το πρωί της Τρίτης (30/06) επιτηδευμένα, καθώς ήλπιζαν να αποφύγουν την οργή του πλήθους. Η στρατηγική τους όμως απέτυχε, καθώς δεκάδες οπαδοί τους περίμεναν και τους αποδοκίμασαν δυνατά.

Ο Χονγκ Μιουνγκ-μπο ήταν ο κύριος στόχος των αποδοκιμασιών από τους ανθρώπους στο αεροδρόμιο, οι οποίοι φώναζαν «Χονγκ Μιουνγκ-μπο! Φύγε μακρυά. Εξω!». Μάλιστα, ένας οπαδός τον αντιμετώπισε επίσης βίαια, εκτοξεύοντας προσβολές και κάνοντας άσεμνες χειρονομίες. Παράλληλα, μία ομάδα οπαδών απαίτησε να του απαγορευτεί η άδεια να προπονεί στην Κορέα. Το πιο σοβαρό, ωστόσο, ήταν ότι ο πρώην προπονητής έλαβε απειλές θανάτου, με την έρευνα να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

gazzetta.gr 

 

 

 

 

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World Cup 2026

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