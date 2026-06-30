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Μουντιάλ σημαίνει αγωνία μέχρι το φινάλε: Τρία γκολ στις καθυστερήσεις σε τέσσερα νοκ άουτ παιχνίδια

ΓΗΠΕΔΟ

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Μουντιάλ σημαίνει αγωνία μέχρι το φινάλε: Τρία γκολ στις καθυστερήσεις σε τέσσερα νοκ άουτ παιχνίδια

Τα νοκ άουτ του Μουντιάλ έχουν ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς και οι τέσσερις πρώτες αναμετρήσεις ήταν... δραματικές και κρίθηκαν στο φινάλε.

Το φετινό Μουντιάλ δεν μοιάζει με κανένα άλλο, καθώς περιέχει πολλές καινοτομίες. Για πρώτη φορά στην ιστορία συμμετέχουν 48 ομάδες, θα διεξαχθούν 104 αναμετρήσεις και η διοργάνωση θα διαρκέσει 40 ολόκληρες ημέρες.

Το γεγονός ότι για πρώτη φορά στα χρονικά, υπάρχει «φάση των 32», είχε δημιουργήσει έναν προβληματισμό, κυρίως αναφορικά με το κατά πόσο ανταγωνιστικά θα είναι κάποια ζευγάρια, δεδομένου ότι προκρίθηκε η πλειοψηφία των ομάδων που τερμάτισαν στην τρίτη θέση των ομίλων.

Το πρώτο... πιάτο, των νοκ άουτ όμως, ήταν άκρως «χορταστικό». Τέσσερις αναμετρήσεις, οι τρεις εκ των οποίων είχαν γκολ ισοφάρισης ή νίκης στις καθυστερήσεις και οι κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι!

Κάθε ζευγάρι μέχρι στιγμής ήταν αμφίρροπο, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί. Η αρχή έγινε με την αναμέτρηση της Νότιας Αφρικής με τον Καναδά, όπου οι διοργανωτές πήραν τη νίκη - πρόκριση στο φινάλε, με γκολ του Εουστάκιο στο 92'.

Η Βραζιλία λίγο έλειψε να πέσει θύμα έκπληξης κόντρα στην Ιαπωνία, βρισκόμενη πίσω σκορ μέχρι το 55', αλλά κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι, με τον Μαρτινέλι να πετυχαίνει το νικητήριο τέρμα στο 95'.

Η Γερμανία - στα χαρτιά τουλάχιστον - είχε το ευκολότερο έργο απ' όλους κόντρα στην Παραγουάη, όμως η ομάδας της Λατινικής Αμερικής, αποδείχθηκε... σκληρό καρύδι και όχι μόνο άντεξε κόντρα στη «μάνσαφτ», αλλά κατάφερε να πανηγυρίσει μια σπουδαία πρόκριση, στη διαδικασία των πέναλτι.

Η αναμέτρηση της Ολλανδίας με το Μαρόκο, περιείχε έναν... συνδυασμό των παραπάνω. Γκολ στις καθυστερήσεις, με το οποίο η ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ισοφάρισε με τον Ίσα Ντιόπ και πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι για τους Μαροκινούς, οι οποίοι έκαναν τη μίνι - έκπληξη.

Αν το πρώτο δείγμα των νοκ άουτ είναι ένα... πρόμο της συνέχειας, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα παρακολουθήσουμε ένα από τα πιο συναρπαστικά Μουντιάλ της ιστορίας!

athletiko.gr 

 

 

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World Cup 2026

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