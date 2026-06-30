Πιέσεις για απόλυση του Νάγκελσμαν και πρόσληψη του Κλοπ

Την άμεση αποπομπή του Γιούλιαν Νάγκελμαν και την αντικατάσταση του από τον Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας ζητούν τα ΜΜΕ, αλλά και η πλειονότητα των φιλάθλων της χώρας μετά τον αποκλεισμό στο Μουντιάλ στα πέναλτι από την Παραγουάη, στην τρίτη συνεχόμενη φορά που η «μάνσαφτ» δεν καταφέρνει να φτάσει στους «16» της κορυφαίας δοργάνωσης. «Τώρα πρέπει να έρθει ο Κλοπ» έγραψε η γερμανική εφημερίδα «Bild», αλλά ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ συνέστησε ηρεμία μετά το κάζο:

«Δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο ακόμα. Εχω βρεθεί συχνά σε αυτή την κατάσταση ως προπονητής, δηλαδή να γκρεμιστεί ένα όνειρο. Καταλαβαίνω ότι όταν οι άνθρωποι μιλούν για τον προπονητή της εθνικής, αναφέρονται στο όνομά μου. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε γι’ αυτό και ειδικά μαζί μου», ανέφερε ο Κλοπ ο οποίος δουλεύει, μετά την αποχώρηση του από το «Ανφιλντ» ως διευθυντής ποδοσφαίρου για τις ομάδες που έχει στην ιδιοκτησία της η Red Bull.