Με αυτοπεποίθηση η Γαλλία, για την έκπληξη η Σουηδία

Με ενισχυμένη αυτοπεποίθηση και «όπλο» την εξαιρετική επιθετική λειτουργία, η εθνική ομάδα της Γαλλίας αρχίζει απόψε (1/7, (00:00) την φάση νοκ άουτ αγώνων στο Μουντιάλ 2026, με αντίπαλο την Σουηδία στους «32» της διοργάνωσης, στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ.

Με τρεις νίκες σε τρεις αγώνες και παραγωγικότητα 10 τερμάτων, οι «πετεινοί» πήραν την πρώτη θέση στον όμιλο τους και επιβεβαίωσαν την ιδιότητα τους ως βασικοί διεκδικητές του τροπαίου. Ομως τώρα, αρχίσει «μια νέα διοργάνωση», όπως τονίζει ο Ντιντιέ Ντεσάμπ, και το παραμικρό λάθος θα σημαίνει και τον αποκλεισμό από την συνέχεια.

Για μια ομάδα που στοχεύει στον τελικό στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium, ένα τέτοιο σενάριο θα ισοδυναμούσε με ένα μνημειώδες φιάσκο, ειδικά δεδομένων των προσδοκιών που δημιουργήθηκαν από τους προηγούμενους αγώνες τους. Ο Γάλλος ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος μετά το τέλος της διοργάνωσης θα φύγει από τους «τρικολόρ», επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο το περασμένο Σάββατο, αφού πέρασε τέσσερις ημέρες στην Γαλλία μετά τον θάνατο της μητέρας του.

Ο Ντεσάμπ γνωρίζει ότι μπορεί να βασισθεί στην αποτελεσματικότητα της τρομερής επιθετικής του γραμμής, που έχει κτισθεί από το μαγικό τρίο των Μπαπέ, Ντεμπελέ και Ολίσε, τρεις παίκτες, οι οποίοι εμπνέουν σεβασμό και εκπέμπουν... φόβο στους αντιπάλους τους. Ο έμπειρος προπονητής παραμένει επιφυλακτικός απέναντι σε οποιαδήποτε «υπερβολική αυτοπεποίθηση», μια από τις κύριες παγίδες για κάθε ομάδα:

«Η Σουηδία δεν θα έχει κάτι να χάσει και μπορεί να μας προκαλέσει προβλήματα. Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι θα βγούμε στο γήπεδο και θα νικήσουμε κάθε αγώνα. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς, σοβαροί και συγκεντρωμένοι, αλλά δεν πρέπει να είμαστε νευρικοί ή διστακτικοί».

Η Σουηδία κατετάγη στην τρίτη θέση του 6ου ομίλου, μετά από «σκαμπανεβάσματα» στην απόδοση της (σ.σ. νίκη με 5-1 εναντίον της Τυνησίας, ήττα με 5-1 από την Ολλανδία και ισοπαλία 1-1 εναντίον της Ιαπωνίας) και οι Σκανδιναβοί γνωρίζουν καλά την πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν.

«Εχω μεγάλο σεβασμό για αυτήν την ομάδα, που διαθέτει σπουδαίες ατομικές και συλλογικές ιδιότητες. Γνωρίζουμε την πρόκληση που μας περιμένει. Θα πρέπει να παίξουμε σαν να εξαρτάται η ζωή μας από αυτήν», δήλωσε ο Αγγλος προπονητής της Σουηδίας, Γκράχαμ Πότερ.

Ωστόσο, η αμυντική λειτουργία της Γαλλίας, που χαρακτηρίζεται από αστάθεια τους τελευταίους μήνες, δεδομένου ότι έχει δεχθεί τουλάχιστον ένα γκολ σε κάθε αγώνα (σ.σ. με εξαίρεση την κυρίαρχη εμφάνισή της εναντίον των αδύναμων Ιρακινών στη φάση των ομίλων με 3-0), αναμένεται να είναι ένα από τα «κλειδιά» του αποψινού αγώνα.

Ευτυχώς για τους «πετεινούς», ο Γουίλιαμ Σαλιμπά, ο οποίος ξεκουράσθηκε στο ματς με την Νορβηγία (4-1) την περασμένη Παρασκευή, θα επιστρέψει πιθανώς στην 11άδα και αναμένεται να αποτελέσει «καταλύτη» στην αμυντική διάταξη της ομάδας. Παρά την ανισορροπία που δημιουργήθηκε από ένα πολύ επιθετικό τακτικό σύστημα, ο Ντεσάμπ, ο οποίος κάποτε επικρίθηκε για την προσεκτική του προσέγγιση, είναι αποφασισμένος να μην αλλάξει την αγωνιστική του φιλοσοφία στο άμεσο μέλλον, προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως το μοναδικό επιθετικό του ταλέντο:

«Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτό που είμαστε ικανοί να κάνουμε. Δεχθήκαμε μερικές ευκαιρίες, αλλά κάθε αγώνας είναι διαφορετικός. Είχαμε μια παρόμοια διάταξη πριν από τέσσερα χρόνια. Όταν έχουμε την μπάλα, δεν υπάρχει πρόβλημα, και όταν δεν την έχουμε, πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Αλλά έχουμε την ικανότητα να δημιουργούμε κίνδυνο και να βλάπτουμε τον αντίπαλο, Και πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό».

Ο νικητής του αγώνα Γαλλία-Σουηδία, θ' αντιμετωπίσει στους «16» τους εντυπωσιακούς Παραγουανούς, οι οποίοι απέκλεισαν την Γερμανία στα πέναλτι.

ΑΠΕ - ΜΠΕ