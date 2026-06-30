Μουντιάλ από «χρυσάφι» - Το ιλιγγιώδες ποσό που θα πάρει ο νικητής

Το Μουντιάλ 2026 γράφει ιστορία με πολλούς τρόπους. Για πρώτη φορά, στο τουρνουά συμμετέχουν 48 ομάδες που αγωνίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Παράλληλα, είναι και το πιο «πλούσιο» Μουντιάλ όλων των εποχών, καθώς η FIFA αύξησε το συνολικό χρηματικό έπαθλο στα 871 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ).

Κάθε χώρα που προκρίθηκε εξασφάλισε εκατομμύρια ευρώ πριν καν ξεκινήσει η διοργάνωση, ενώ τα ποσά αυξήθηκαν όσο προχωρά η πορεία στα νοκ άουτ, φτάνοντας στο μεγαλύτερο έπαθλο για τον πρωταθλητή στην ιστορία του Μουντιάλ.

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη διανομή των χρηματικών επάθλων στο Μουντιάλ 2026:

Η FIFA αύξησε τη συνολική οικονομική διανομή στα 871 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 15% σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη και δημιουργώντας το μεγαλύτερο prize pool στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η διερυνση σε 48 ομάδες, μαζί με τα αυξημένα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες και εμπορικές συμφωνίες, επέτρεψε στη FIFA να αυξήσει σημαντικά τις απολαβές.

Τα χρήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Πριμ επίδοσης, ανάλογα με την πορεία κάθε ομάδας

Εγγυημένη οικονομική ενίσχυση για κάθε χώρα που προκρίνεται

Χρηματικά έπαθλα Μουντιάλ 2026 ανά θέση

Πρωταθλητής: περίπου 46 εκατομμύρια ευρώ

Φιναλίστ: περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ

3η θέση: περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ

4η θέση: περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ

Προημιτελικά (5η-8η): περίπου 17,5 εκατομμύρια ευρώ

Φάση «16» (9η-16η): περίπου 13,8 εκατομμύρια ευρώ

Φάση «32» (17η-32η): περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ

Αποκλεισμός ομίλων (33η-48η): περίπου 8,3 εκατομμύρια ευρώ

Ανεξάρτητα από την πορεία τους, όλες οι ομάδες λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση απλώς και μόνο για την πρόκριση:

περίπου 9,2 εκατομμύρια ευρώ για πρόκριση

περίπου 2,3 εκατομμύρια ευρώ για προετοιμασία

Συνολικά, κάθε χώρα εξασφαλίζει τουλάχιστον περίπου 11,5 εκατομμύρια ευρώ πριν δώσει έστω έναν αγώνα.

Γιατί αυξήθηκαν τα χρήματα

Η αύξηση αντικατοπτρίζει τη συνεχή εμπορική ανάπτυξη του Μουντιάλ. Η διοργάνωση του 2026 είναι η πρώτη με 48 ομάδες, κάτι που αυξάνει τους αγώνες, τα τηλεοπτικά προϊόντα και τις εμπορικές συμφωνίες. Η FIFA υποστηρίζει ότι τα αυξημένα έσοδα επανεπενδύονται στο ποδόσφαιρο μέσω μεγαλύτερων πληρωμών στις ομοσπονδίες.

Πόσα παίρνει ο νικητής

Η ομάδα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ θα λάβει:

περίπου 46 εκατομμύρια ευρώ από το αγωνιστικό πριμ

Μαζί με τα εγγυημένα ποσά συμμετοχής, το συνολικό όφελος ξεπερνά τα περίπου 58,5 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου

🚨 Participating teams for the 2026 World Cup will receive €640 million, 50% more than in Qatar.



The champion will take home €44 million, while each qualified team will take between €9-11 million, depending on federation. @marca pic.twitter.com/lFyrAUNxmm — Madrid Zone (@theMadridZone) June 29, 2026

🏆 FIFA World Cup Winner Prize Money



1982 🇮🇹 Italy — $1.4M

1986 🇦🇷 Argentina — $2.2M

1990 🇩🇪 West Germany — $3.5M

1994 🇧🇷 Brazil — $4.5M

1998 🇫🇷 France — $6.4M

2002 🇧🇷 Brazil — $8.5M

2006 🇮🇹 Italy — $12.2M

2010 🇪🇸 Spain — $30.1M

2014 🇩🇪 Germany — $35.1M

2018 🇫🇷 France — $38.1M… pic.twitter.com/yLotjapc5u — World Insights (@World_Insights1) June 29, 2026

The #WorldCup2026 prize structure is wild:



● Every team gets $2.5M just to show up ⚽

● Winners take home $50M 🏆

● Runners-up still get $33M 🥈

● A massive $17M jump between 1st & 2nd 📈

● And the “pointless” 3rd-place game? Just a $2M difference 😅



Football glory pays…… pic.twitter.com/rHXJDRuk66 — علي الصباغ (@Ali_Alsabbagh) June 28, 2026

athletiko.gr