Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις στο Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία

Συνεχίζεται απόψε στις 20:00 η αγωνιστική δράση για την φάση των «32» του Μουντιάλ με τον αγώνα Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία , με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου. Η νίκη της Ακτής, προσφέρεται σε απόδοση 3.74 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 3.72 και η επικράτηση των Νορβηγών στα 2.15.

Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνεται στα 5.90, ενώ ίδια απόδοση προσφέρεται και στο ενδεχόμενο να κριθεί στη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το combo κόρνερ over 8,5, Yahia Fofana 4+ αποκρούσεις και νίκη της Νορβηγίας, αποτιμάται στα 7.81.

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, να έχει ο Χάαλαντ 2+ σουτ εντός εστίας και ο Yan Diomande 1+ σουτ εντός εστίας προσφέρεται στα 6.60. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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