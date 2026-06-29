Με τεράστια ανατροπή πήρε την πρόκριση για τους «16» η Βραζιλία

Έφτασε να σηκώνει την μπάλα ασταμάτητα. Να βρίσκει… κλειδαμπαρωμένη την πόρτα προς το βάθος της εστίας του Σουζούκι. Της βγήκε σε καλό. Αποφάσισε και να την κρατήσει χαμηλά. Άρχισε να ζορίζει το πράγμα και να οδεύει προς το εξτρά ημίωρο. Πάλι της βγήκε σε καλό τη στιγμή που έπρεπε.

Και παρά τον μπόλικο ιδρώτα, τη μεγάλη προσπάθεια, αλλά και τα συγχαρητήρια που αξίζει πέρα ως πέρα η Ιαπωνία, η Βραζιλία πέρασε στους «16» με το υπέρ της 2-1 με ανατροπή! Στην επόμενη φάση, θα περιμένει τον νικητή του Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία.

Το ματς:

«Σαμουράι» πειθαρχημένοι. Αποφασισμένοι. Με το σκεπτικό πως αυτή η εθνική ομάδα της Βραζιλίας δεν είναι άτρωτη και δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να τους τρομάξει.

Από την άλλη μια «σελεσάο» παντελώς μπλοκαρισμένη. Αρχικά, πνευματικά κι έπειτα αγωνιστικά. Με το γκολ που δέχθηκε και το οποίο τη σόκαρε, να την επηρεάζει φοβερά στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι να πάρει μπρος στο δεύτερο. Και να επιχειρήσει και από αέρος και από εδάφους.

Παίρνοντας όμως τα πράγματα από την αρχή, η «σελεσάο» ίσως και να ήλπιζε βάσει της συνθήκης που διαμόρφωσε στο πρώτο 10λεπτο, ότι δεν θα είχε ν’ αντιμετωπίσει κανέναν κίνδυνο. Οι Ιάπωνες ναι μεν περίμεναν αρκετά για να δουν τι ήταν ικανοί να κάνουν οι Βραζιλιάνοι, αλλά όταν αντιλήφθηκαν πως μπροστά τους είχαν τεράστια ευκαιρία είπαν να την κυνηγήσουν. Ο Σάνο στο 29’ έπειτα από ανάκτηση της κατοχής στον χώρο του κέντρου, με χαμηλό σουτ στη δεξιά γωνία του Άλισον έκανε το 1-0. Και αυτό το «σοκ» άργησε να ξεπεραστεί από τη «σελεσάο».

Ο Πακετά αποχώρησε με τραυματισμό στην ανάπαυλα και δύσκολα θα είναι παρών στο επόμενο ματς, ενώ προς το φινάλε έφυγε με ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και ο Καζεμίρο. Εκείνος, αποδείχθηκε ξανά clutch και με κεφαλιά στο 56ο λεπτό ισοφάρισε σε 1-1 από σέντρα του Γκάμπριελ. Δευτερόλεπτα νωρίτερα με κεφαλιά – ψαράκι είχε δει τους αμυντικούς της Ιαπωνίας να διώξουν πάνω στη γραμμή.

Η Βραζιλία δεν πήρε πολλά ούτε από τον Βινίσιους – παρά τη μαγική του ενέργεια και το δοκάρι μετά το γκολ του Καζεμίρο – ούτε από αρκετούς άλλους διεθνείς, μέχρι να έρθει η ανατροπή στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Και αυτό σημειώθηκε με… ποδόσφαιρο Βραζιλίας. Χαμηλά η μπάλα, παρουσία σε κενό στην άμυνα, πλασέ του Μαρτινέλι που είχε μπει με αλλαγή, 2-1 και πρόκριση στους «16».

Ίδρωσε. Ζορίστηκε. Έπρεπε να ψάξει πλάνο νίκης. Να χαλάσει το παιχνίδι και την ταυτότητά της. Αλλά τελικά το «εισιτήριο» εξασφαλίστηκε με το… DNA της!

Οι συνθέσεις:

Βραζιλία: Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Ντόουγκλας Σάντος, Μπρούνο Γκιμαράες (90’+8’ Ντανίλο Σάντος), Καζεμίρο (90’+3’ Φαμπίνιο), Λούκας Πακετά (46’ Έντρικ), Ράγιαν, Κούνια (66’ Μαρτινέλι), Βινίσιους

Ιαπωνία: Σουζούκι, Τομιγιάσου, Τανιγκούτσι, Χ.Ίτο, Ντόαν (66’ Σουγκαβάρα), Σάνο, Καμάντα (78’ Τανάκα), Νακαμούρα (66’ Τζ. Σουζούκι), Τζ. Ίτο (78’ Ματσίνο), Μαέντα (90’ + 7’ Ογκάουα), Ουέντα