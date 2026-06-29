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Βραζιλία – Ιαπωνία: Η πρώτη παγίδα στα νοκ-άουτ για ένα ξεκάθαρο φαβορί

ΓΗΠΕΔΟ

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Βραζιλία – Ιαπωνία: Η πρώτη παγίδα στα νοκ-άουτ για ένα ξεκάθαρο φαβορί

Η Βραζιλία πήρε φόρα στα τελευταία δυο από τα τρία παιχνίδια των ομίλων και τώρα κοντράρεται με την Ιαπωνία για τους «32» του Μουντιάλ, με τους Ασιάτες να μην έχουν ποτέ νίκη στα νοκ-άουτ!

Μετά το 1-1 με το Μαρόκο και με τη μετριότατη, ίσως και κακή εικόνα τους στην πρεμιέρα τους στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, οι Βραζιλιάνοι έκαναν το χρέος τους με τριάρες και clean sheets για να συναντήσουν πλέον την Ιαπωνία στους «32» της διοργάνωσης (20:00)

Η «σελεσάο» του Κάρλο Αντσελότι με τον Βινίσιους οδηγό, τον Ματέους Κούνια να κάνει εξαιρετικό τουρνουά και τον Νεϊμάρ να προσπαθεί να επανέλθει στον επιθυμητό ρυθμό, βρίσκει απέναντί της μια ομάδα που δεν έχει καταγράψει ποτέ στα χρονικά θετικό αποτέλεσμα σε νοκ-άουτ φάση Μουντιάλ.

Οι Ιάπωνες του Μοριγιάσου είναι το μεγάλο αουτσάιντερ της υπόθεσης με τη Βραζιλία, συνεχίζει ν’ ανησυχεί για τον Τακεφούσα Κούμπο που δεν μπορεί ακόμα να προπονηθεί κανονικά, όμως ο Μαέντα θέλει να κάνει όσο πιο σωστά μπορεί, το καθήκον του στην επίθεση.

Νωρίς για να επιστρέψει ο Ραφίνια σε ό,τι αφορά στη Βραζιλία, αλλά ο Ραγιάν της Μπόρνμουθ έχει εντυπωσιάσει και αναμένεται να πάρει μια θέση στο αρχικό σχήμα της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι!

Πιθανές ενδεκάδες

Βραζιλία: Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Σάντος, Γκιμαράες, Καζεμίρο, Ράγιαν, Πακετά, Βινίσιους, Κούνια

Ιαπωνία: Σουζούκι, Ίτο, Τομιγιάσου, Ιτακούρα, Ντόαν, Σάνο, Τανάκα, Νακαμούρα, Καμάντα, Μαέντα, Ουέντα

sport-fm.gr 

 

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