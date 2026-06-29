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Ρεκόρ προσέλευσης θεατών στο Μουντιάλ 2026

ΓΗΠΕΔΟ

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Ρεκόρ προσέλευσης θεατών στο Μουντιάλ 2026

Με αρκετά ρεκόρ ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ 2026. Πιό συγκεκριμένα και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της FIFA, η προσέλευση θεατών έφθασε στα 4,6 εκατομμύρια άτομα στους πρώτους 72 αγώνες της διοργάνωσης, ενώ το Φεστιβάλ Οπαδών FIFA 2026, συγκέντρωσε μέχρι σήμερα 5,5 εκατομμύρια φιλάθλους.

Η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που διεξήχθη -για πρώτη φορά στα χρονικά- με την συμμετοχή 48 ομάδων και σε τρεις χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό), βάζει την διοργάνωση στα «βιβλία των ρεκόρ» για την μεγαλύτερη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Σε μόλις 17 ημέρες, η εφετινή διοργάνωση έχει «ενώσει» περισσότερες χώρες, παίκτες και φιλάθλους στην Ιστορία, μετατρέποντας 72 αγώνες σε 16 πόλεις υποδοχής, σε μια γιορτή παγκόσμιου πάθους, συγκινήσεων και αξέχαστου ποδοσφαίρου.

Τα στατιστικά στοιχεία της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καταδεικνύουν την κλίμακα του τουρνουά, που εκτείνεται πολύ πέρα από το γήπεδο, καλύπτοντας κάθε πτυχή της εμπειρίας των οπαδών, από τα 4.644.549 άτομα που παρακολούθησαν τους αγώνες μέχρι τα 300.000 (!) χοτ ντογκ που καταναλώθηκαν. 

Μάλιστα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της FIFA, εάν όλα αυτά τα χοτ ντογκ ήταν... παραταγμένα από άκρη σε άκρη, θα εκτείνονταν σε απόσταση περίπου 28 μιλίων (45 χιλιομέτρων) μεταξύ του Σταδίου της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ, και του Διεθνούς Αεροδρομίου JFK.

Με 1.248 παίκτες που εκπροσωπούν 48 χώρες -999 εκ των οποίων έπαιξαν στην φάση των ομίλων- και ένα πρωτοφανές αποτύπωμα του τουρνουά, οι πρώτες 17 ημέρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, έχουν θέσει έναν ισχυρό τόνο για ό,τι επιφυλάσσει το μέλλον. 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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