Τηλεοπτικός σταθμός έβαλε μπλερ στον προπονητή της Νότιας Κορέας μετά τον αποκλεισμό από τους «32» του Μουντιάλ!

Η απόφαση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ουρουγουάης να ακυρώσει την πτήση τσάρτερ μετά τον αποκλεισμό από τους «32» του Μουντιάλ ήταν τελικά... light. Ο λόγος; Τα όσα διαδραματίζονται στη Νότια Κορέα μετά τον άδοξο τέλος στη διοργάνωση!

Οι προσδοκίες δεν δικαιώθηκαν για την ασιατική ομάδα, η οποία μετείχε στον ίδιο όμιλο με το Μεξικό, την Τσεχία και τη Νότια Αφρική. Ο πρώτος που παρενέβη ήταν ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζάε Μιούνγκ, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος του ομοσπονδιακού προπονητή, Χονγκ Μιούνγκ - Μπο.

«Δεν είμαι απλώς έκπληκτος από αυτό το απροσδόκητο αποτέλεσμα, είμαι εντελώς μπερδεμένος» έγραψε ο Λι Τζάε Μιουνγκ στο «X» και συνέχισε: «Για άλλη μια φορά έχει αποδειχθεί ότι οι αποφάσεις για το προσωπικό είναι το παν. Όταν το «εμείς εναντίον αυτών» έχει προτεραιότητα έναντι της ικανότητας και ένα ανίκανο άτομο επιλέγεται ως ηγέτης, το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο»! Εξαπέλυσε μάλιστα, κατηγορίες για αδιαφανή διαδικασία πρόσληψης και ζήτησε τη διενέργεια έρευνας.

Το πώς θα υποδεχτεί η Νότια Κορέα την αποστολή της Εθνικής ομάδας έχει αρχίσει να γίνεται αντικείμενο συζήτησης. Ήδη οι αντιδράσεις είναι έντονες και, μάλιστα, από τηλεοπτικούς σταθμούς!

Το τηλεοπτικό κανάλι «KBS» έβαλε... μπλερ, δηλαδή θόλωσε την εικόνα του Χονγκ Μιούνγκ-Μπο την ώρα που έκανε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τη Νότια Αφρική. Το αντιμετώπισε έτσι σαν... εγκληματία και έδειξε ότι τον θεωρεί - όπως και ο πρόεδρος της χώρας βέβαια - υπεύθυνο για το φιάσκο!

Ο Χονγκ Μιούνγκ Μπο, όπως ήταν αναμενόμενο. παραιτήθηκε από το πόστο του ομοσπονδιακού προπονητή της Νότιας Κορέας και δήλωσε:

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από το κορεατικό κοινό που στήριξε την ομάδα μας. Σήμερα, παραιτούμαι. Η ανάληψη αυτής της θέσης δεν ήταν ποτέ εύκολη επιλογή, αλλά από τη στιγμή που την αποδέχτηκα, η μόνη μου μέριμνα ήταν να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου υπεύθυνα μέχρι το τέλος».

Suite à la défaite choc de la #Corée du Sud 🇰🇷contre l’Afrique du Sud à la Coupe du Monde 2026, la chaîne KBS furieuse du fiasco, le média a été jusqu'à flouter comme un criminel le visage du sélectionneur Hong Myung-bo. pic.twitter.com/dwBYBq8l7G — AsieNews (@AsiaNews_FR) June 28, 2026

athletiko.gr