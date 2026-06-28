Δύσκολα θα δούμε Μέσι εναντίον Ρονάλντο!

Φαινόταν ότι Αργεντινή και η Πορτογαλία θα αντιμετώπιζαν η μία την άλλη στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αν είχαν τερματίσει και οι δύο στους αντίστοιχους ομίλους τους, στην πρώτη θέση. Με την ισοπαλία όμως που έφερε η Πορτογαλία, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου, ενώ η Αργεντινή με το απόλυτο των βαθμών στην κορυφή του δικού της ομίλου. Η κατάσταση λοιπόν είναι πλέον ξεκάθαρη.

Μέσι και Ρονάλντο, Αργεντινή και Πορτογαλία, μπορούν να βρεθούν μόνο στον τελικό του 23ου παγκοσμίου κυπέλλου. Μία συνθήκη που μπορεί να συμβεί, αλλά το μονοπάτι θα είναι αρκετά δύσβατο και για τις δύο.

Με ομάδες όπως η Γαλλία, η Αγγλία, η Βραζιλία και η Ολλανδία να βρίσκονται στην κορυφή των αντίστοιχων ομίλων τους και να βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα, θα είναι δύσκολο τόσο για την Αργεντινή όσο και για την Πορτογαλία να φτάσουν στον τελικό.

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Το ταξίδι της Πορτογαλίας στα νοκ άουτ ξεκινά την Πέμπτη 2 Ιουλίου στο στάδιο του Τορόντο στον γύρο των «32», όπου θα αγωνιστεί ως δεύτερη στον όμιλο της εναντίον της Κροατίας, η οποία τερμάτισε δεύτερη στον 12ο όμιλο πίσω από την Αγγλία.

Εάν η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο καταφέρει να ξεπεράσει το αρχικό της εμπόδιο, η δυσκολία αυξάνεται ραγδαία καθώς προχωρά βαθύτερα στο τουρνουά. Σε ενδεχόμενη πρόκριση στον Καναδά, η Πορτογαλία στον γύρο των «16» θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο στάδιο του Ντάλας, με την νικήτρια του 8ου ομίλου, που λογικά θα είναι η Ισπανία, υπό την προϋπόθεση ότι η ισπανική ομάδα νικήσει τη δεύτερη του 10ου ομίλου, την Αυστρία.

Ενδεχόμενη νίκη επί της Ισπανίας θα οδηγήσει την Πορτογαλία στα προημιτελικά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο στάδιο του Λος Άντζελες, όπου έχει προγραμματιστεί να αντιμετωπίσει τον τελικό επιζώντα από μια παράλληλη πορεία με ελίτ διεκδικητές όπως η Αγγλία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Εάν προχωρήσει, στα ημιτελικά την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, πίσω στο Dallas Stadium, θα την περιμένει κάποια από τις σοβαρές διεκδικήτριες του τροπαίου, όπως η Ολλανδία ή η Γαλλία, σε ένα δύσκολο εμπόδιο προς τον τελικό.

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Η προσπάθεια της Αργεντινής για την υπεράσπιση του τίτλου συνεχίζεται την Παρασκευή 3 Ιουλίου, όταν οι παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι, θα αντιμετωπίσουν το Πράσινο Ακρωτήρι σε αγώνα της φάσης των «32» στο Miami Stadium. Σε περίπτωση που προκριθούν, οι νυν παγκόσμιοι πρωταθλητές θα προχωρήσουν στη φάση των «16» για να αντιμετωπίσουν τον νικητή της φάσης των «32» μεταξύ Αυστραλίας και Αιγύπτου.

Το προβλεπόμενο εμπόδιο στα προημιτελικά της Αργεντινής δείχνει προς μια αναμέτρηση μεγάλης δυσκολίας, εναντίον ισχυρών ομάδων όπως η Κολομβία, η Ελβετία ή το Ιράν. Η υπέρβαση αυτής της πρόκλησης θα την τοποθετούσε στα ημιτελικά, όπου ελίτ ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Γαλλία και η Ολλανδία θα την περιμένουν.

novasports.gr