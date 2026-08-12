Ηττήθηκε στο φιλικό με τον Αστέρα η ΑΕΚ

Την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης με 1-3 δέχθηκε η ΑΕΚ, σε φιλικό που διεξήχθη στην Τρίπολη.

Ο Μάουρο Καμορανέζι είχε την ευκαιρία να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα και να διατηρήσει παράλληλα τους παίκτες του σε εγρήγορση. Ο Ιβάνοβιτς ήταν ο μοναδικός σκόρερ για την ομάδα της Λάρνακας ο οποίος μείωσε προσωρινά. Σαφώς και ο προπονητής της ΑΕΚ κατέγραψε σημαντικά σημεία προς βελτίωση, καθώς τα τρία γκολ παθητικό δεν είναι ικανοποιούν κανένα στο οικοδόμημα της ομάδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΑΕΚ, στο αποψινό φιλικό δεν υπολογίζεται ο Σάμποριτ ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Απ' εκεί και πέρα, με πρόβλημα αποχώρησε ο Παρασκευάς (πατήστε ΕΔΩ).

Οι επιλογές του Καμορανέζι: Παρασκευάς (37' Μούφτιτς), Ντε Χορν, Πάνκοφ (62' Λέδες), Αμίν, Ιβάνοβιτς (62' Τσακόν), Μπάγιτς (62' Αντερέγκεν), Μιλίτσεβιτς, Πηλέας (79' Γκιούρφικελ), Ρέπας, Mιραμόν (79' Ιωάννου), Εκπολό (62' Λαγιούνι).

Η περιγραφή του αγώνα από την ιστοσελίδα της ΑΕΚ:

1' Έναρξη της αναμέτρησης.

20' Χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο το πρώτο 20λεπτο.

33' ΓΚΟΛ για τους γηπεδούχους με κεφαλιά του Silva μετά από εκτέλεση φάουλ. Στην φάση προέκυψε τραυματισμός του Παρασκευά.

43' Παράλληλη μπαλιά του Πηλέα, ο Bajic προσπάθησε να μπει στην φάση, τελευταία στιγμή πρόλαβαν οι αμυντικοί να απομακρύνουν σε κόρνερ.

45+2' Σουτ του Ivanovic, στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου, στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους.

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46' Έναρξη δευτέρου ημιχρόνου.

57' ΓΚΟΛ! Ισοφαρίζει σε 1-1 η ομάδα μας. Γρήγορη επιθετική προσπάθεια με τον Amyn να τροφοδοτά τον Bajic που έκανε το σουτ, ασταθής απόκρουση του τερματοφύλακα, με τον Ivanovic να σκοράρει προ κενής εστίας.

61' ΓΚΟΛ. Παίρνουν και πάλι προβάδισμα οι γηπεδούχοι με σουτ του Ricardinho μέσα από την μεγάλη περιοχή.

72' Σουτ του Πηλέα μαζεύει ο τερματοφύλακας.

76' ΓΚΟΛ για τους γηπεδούχους με σουτ του Παπακανέλλου μέσα από την περιοχή.

Στο τέλος του αγώνα θα ακολουθήσει εκτενές ρεπορτάζ...