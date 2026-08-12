Υποψήφιος για τον πάγκο της εθνικής Ολλανδίας ο Τσάβι

Βασικός υποψήφιος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ολλανδίας ο Τσάβι!

Σύμφωνα με ολλανδικά Μέσα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας έχει ψηλά στη λίστα της τον 46χρονο Ισπανό, ο οποίος μαζί με τον συμπατριώτη του, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, αποτελούν τα δύο φαβορί για να αναλάβουν τους «οράνιε».

Ο Τσάβι κυκλοφορεί ελεύθερος από το καλοκαίρι του 2024, όταν αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα μετά από 2,5 χρόνια που παρέμεινε στον πάγκο της, ενώ είχε ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα από την Αλ Σαντ του Κατάρ.

sport-fm.gr