Οριστικό: Στην Ίντερ ο Σπενς

Έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Σπενς η Ίντερ!

Οι «νερατζούρι» συμφώνησαν με την Τότεναμ για την απόκτηση του διεθνή Άγγλου μπακ, βγάζοντας από τα ταμεία τους 31,5 εκατ. ευρώ , ενώ 4 ακόμα εκατ. αναμένεται να καταβληθούν στους Λονδρέζους με τη μορφή μπόνους.

Ο Σπενς έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, το οποίο θα του αποφέρει 3 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ο 26χρονος ανήκει στην Τότεναμ από το 2022, ωστόσο από τότε αγωνίστηκε ως δανεικός σε Μίντλεσμπρο, Ρεν, Λιντς και Τζένοα, ενώ συνολικά πραγματοποίησε μαζί της 85 εμφανίσεις.

sport-fm.gr