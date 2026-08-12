Η Φενάρμπαχτσε ενεργοποίησε τη μεταγραφική βόμβα με Λουκάκου

Η Φενέρμπαχτσε έκανε το μεταγραφικό «μπαμ» με Λουκάκου!

Ο πολύπειρος Βέλγος επιθετικός μετακομίζει στην Τουρκία για χάρη της Φενέρ, η οποία έβγαλε από τα ταμεία της 6 εκατ. ευρώ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Νάπολι, ενώ στη συμφωνία των δύο ομάδων περιλαμβάνονται και μερικά ακόμα εκατομμύρια, τα οποία θα καταβληθούν ως μπόνους σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων.

Έτσι, ο Λούκακου αποχωρεί από τη Νάπολι μετά από δύο σεζόν, 45 εμφανίσεις, 15 γκολ και 11 ασίστ, ενώ στο παρελθόν έχει επίσης αγωνιστεί σε Άντερλεχτ, Τσέλσι, Γουέστ Μπρομ, Έβερτον, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ίντερ και Ρόμα. Παράλληλα, είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας του Βελγίου, με 93 γκολ στις 132 διεθνείς εμφανίσεις του.

sport-fm.gr