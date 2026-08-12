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Οι Λέικερς αλλάζουν ξανά χέρια για 12 δισ. δολάρια

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Οι Λέικερς αλλάζουν ξανά χέρια για 12 δισ. δολάρια

Το μυθικό deal και ο Κούσνερ με τις διασυνδέσεις στον κύκλο Τραμπ

Νέα ιδιοκτησιακή αλλαγή για τους Λος Άντζελες Λέικερς, μόλις λίγους μήνες μετά την ιστορική πώληση από την οικογένεια Μπας στον Μαρκ Γουόλτερ!

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας Τζος Κούσνερ και ο πρώην CEO της Disney, Μπομπ Άιγκερ, έκαναν την κίνηση-έκπληξη και συμφώνησαν να αγοράσουν το franchise από τον Γουόλτερ έναντι ποσού άνω των 12 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές του ESPN. Η συμφωνία αποτελεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ για πώληση αθλητικής ομάδας.

Η εξέλιξη είναι εντυπωσιακή κυρίως λόγω του πόσο σύντομα έρχεται μετά την προηγούμενη αλλαγή ιδιοκτησίας. Τον Οκτώβριο του 2025, ο Γουόλτερ είχε ολοκληρώσει την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των Λέικερς από την οικογένεια Μπας, σε αποτίμηση περίπου 10 δισ. δολαρίων, ποσό που επίσης αποτελούσε τότε ρεκόρ. Η οικογένεια Μπας διατήρησε μειοψηφικό ποσοστό, ενώ η Τζίνι Μπας παρέμεινε κυβερνήτης της ομάδας.

Τώρα, λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, ο Γουόλτερ αποχωρεί από τη θέση του πλειοψηφικού ιδιοκτήτη, έχοντας απέναντί του δύο εξαιρετικά ισχυρά ονόματα από τον κόσμο των επενδύσεων και της ψυχαγωγίας.

Ποιος είναι ο Τζος Κούσνερ

Ο 41χρονος Τζος Κούσνερ είναι ο ιδρυτής και επικεφαλής της επενδυτικής εταιρείας Thrive Capital, ενός από τα πιο γνωστά venture capital funds στις ΗΠΑ, με σημαντικές επενδύσεις στον χώρο της τεχνολογίας.

Το όνομά του, ωστόσο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την αμερικανική πολιτική σκηνή. Ο Κούσνερ είναι ο μικρότερος αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, συζύγου της Ιβάνκα Τραμπ και πρώην ανώτατου συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος ο Τζος δεν υπήρξε κυβερνητικός αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. Η σύνδεσή του με το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου είναι οικογενειακή, μέσω του αδελφού του, ο οποίος είχε κεντρικό ρόλο στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ και εξακολουθεί να διατηρεί πολιτικές επαφές και επιρροή, ιδιαίτερα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και Μέσης Ανατολής.

Ο Κούσνερ, πάντως, έχει τα τελευταία χρόνια ανοίξει έναν διαφορετικό δρόμο, μεταφέροντας μέρος της επενδυτικής του δραστηριότητας από την τεχνολογία στον αθλητισμό.

Το όνομα Κούσνερ και στην υπόθεση FIFA

Το όνομα του Τζος Κούσνερ βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο και μιας από τις μεγαλύτερες συζητήσεις γύρω από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η Thrive Eternal είχε εμπλακεί στο σχέδιο της FIFA και του Τζιάνι Ινφαντίνο για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise, ενός νέου εμπορικού οχήματος που θα συγκέντρωνε σημαντικά εμπορικά και μιντιακά δικαιώματα της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Η πρόταση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από την UEFA και άλλους ποδοσφαιρικούς φορείς, οι οποίοι εξέφρασαν φόβους για την είσοδο ιδιωτικών κεφαλαίων στον πυρήνα των κορυφαίων διοργανώσεων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Τελικά, η FIFA εγκατέλειψε το σχέδιο λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίησή του.

Έτσι, η συμφωνία για τους Λέικερς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κινήσεων που δείχνουν ότι ο Κούσνερ βλέπει στον αθλητισμό κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή επενδυτική ευκαιρία.

Ο Άιγκερ και το Χόλιγουντ

Στο πλευρό του βρίσκεται ο Μπομπ Άιγκερ, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στελέχη της παγκόσμιας βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Ο πρώην επικεφαλής της Disney έχει ήδη συνεργαστεί στενά με τον Κούσνερ και τον Απρίλιο του 2026 επέστρεψε στη Thrive Capital σε συμβουλευτικό ρόλο, συμμετέχοντας σε επενδυτικές αποφάσεις και παρέχοντας καθοδήγηση σε εταιρείες του χαρτοφυλακίου.

Τώρα, οι δύο άνδρες ετοιμάζονται να αναλάβουν έναν οργανισμό που ξεπερνά τα όρια μιας αθλητικής ομάδας.

Οι Λέικερς είναι ένα παγκόσμιο brand, με 11 πρωταθλήματα από το 1980 και μια ιστορία συνδεδεμένη με ονόματα όπως ο Μάτζικ Τζόνσον, ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, ο Κόμπι Μπράιαντ και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Και πλέον, μετά την οικογένεια Μπας και τον Μαρκ Γουόλτερ, η επόμενη εποχή των Λέικερς θα γραφτεί από έναν συνδυασμό τεχνολογικού κεφαλαίου, Χόλιγουντ και επενδύσεων στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Με τίμημα που ξεπερνά τα 12 δισ. δολάρια και αποδεικνύει, για ακόμη μία φορά, ότι η αξία των μεγαλύτερων αθλητικών brands στον κόσμο μοιάζει να μην έχει ταβάνι.

sport-fm.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

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