Εκτός μάχης ο Κωνσταντέλιας για Άντερλεχτ

Νοκ άουτ τέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για τον αυριανό επαναληπτικό του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League (21:30).

Ο ηγέτης του Δικεφάλου του Βορρά δεν πέταξε με την αποστολή για το Βέλγιο, λόγω ενός σοβαρού οικογενειακού ζητήματος που προέκυψε την τελευταία στιγμή και τον κράτησε στη Θεσσαλονίκη.

O 23χρονος μεσοεπιθετικός ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Δικεφάλου του Βορρά στα τρία πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια της σεζόν 3 γκολ και 1 ασίστ.

Πλέον ο Αλέσιο Λίσι καλείται να βρει ποιος θα τον αντικαταστήσει, αν και το κενό του πολύ δύσκολα μπορεί να καλυφθεί.

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ έχασε με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας και κυνηγά την ανατροπή στο «Λότο Παρκ» το βράδυ της Πέμπτης.

sport-fm.gr