Μπεργκ: «Μας ενδιαφέρει ο εαυτός μας και τι θα κάνουμε εμείς»

Την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Χένινγκ Μπεργκ, ενόψει της ρεβάνς με τη Λίνκολν (1-1). Ο Νορβηγός τεχνικός της Ομόνοιας αναφέρθηκε στην προσπάθεια της ομάδας του αλλά και τα αγωνιστικά δεδομένα.

Αναλυτικά:

Το αρχικό του σχόλιο: «Ο τομέας που πρέπει να βελτιωθούμε είναι στο επιθετικό μας τρίτο. Είχαμε την κατοχή στο πρώτο ματς αλλά υστερήσαμε, φτιάξαμε κάποιες ευκαιρίες. Ήταν θετικό που σκοράραμε, αλλά θα το δούμε και πως θα αγωνιστεί ο αντίπαλος, αν θα παίξει πιο ψηλά ή πιο πίσω. Μας ενδιαφέρει ο εαυτός μας και τι θα κάνουμε εμείς».

Τα αγωνιστικά δεδομένα: «Ο Οντουμπάτζο συνεχίζει πρόγραμμα αποκατάστασης, δεν θα είναι διαθέσιμος αύριο. Ο Κάρελ αναμένω πως θα είναι διαθέσιμος, προπονήθηκε και έκανε καλές προπονήσεις. Επιστρέφουν και οι τρεις παίκτες που ήταν τιμωρημένοι».

Για τις νέες προσθήκες: «Είναι θετικό που καταφέραμε να ενισχυθούμε με δύο παίκτες. Έμπειρος ο Σάτκα, έρχεται να αντικαταστήσει τον Αγκουζούλ. Έχει θετικές παρουσίες σε έμπειρες ομάδες, χρειάζεται χρόνο γιατί το καλοκαίρι δεν προπονήθηκε. Ο Ντουβέρν έχει εξίσου ποιότητα ήταν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έρχεται για τα άκρα της επίθεσης και μπορεί να προσφέρει».

Για τις μεταγραφές: «Κάναμε μεταγραφές στην επιθετική γραμμή, πήραμε παίκτες και είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι παίκτες που μπορούν να σκοράρουν και να μοιράσουν ασίστ. Παίξαμε με δέκα ποδοσφαιριστές, είναι δύσκολο να διακριθούν. Στο παιχνίδι με τη Λίνκολν παίξαμε σε δύσκολες συνθήκες (σ.σ. χλοοτάπητα). Χρειάζεται χρόνος για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε. Ατομικά είναι πολύ καλοί, χρειαζόμαστε χρόνο, προπονήσεις και αγώνες. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με πέρσι, το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Η ομάδα πέρσι έπαιζε ένα χρόνο μαζί, προπονήθηκε για ένα χρόνο μαζί. Πιστεύω ότι με προπόνηση και αγώνες θα έρθουν και οι νίκες και τα γκολ. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και είμαι χαρούμενος με τους παίκτες που αποκτήσαμε».

Για τον κόσμο: «Χρειάζεται τον κόσμο η ομάδα, με την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, είναι πρόκριση στο Europa League. Όσοι περισσότεροι έρθουν τόση περισσότερη βοήθεια. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα από την πλευρά μας. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά πόσο κόσμο υπολογίζουμε».

Για τις αλλαγές: «Δεν περιμένω να είναι πολύ διαφορετική η ομάδα. Σε θέμα συμπεριφοράς θέλουμε την ίδια με πέρσι, αμυντικά και επιθετικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρσι μέχρι τα Χριστούγεννα δώσαμε πολλούς αγώνες και είχαμε εντυπωσιακή επίδοση. Δουλέψαμε πολύ για να το πετύχουμε. Δεν ξέρω πόσος χρόνος θα πάρει για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών».

Για τους νεοαποκτηθέντες: «Φέραμε δύο νέους ακραίους δεξιούς αμυντικούς. Ο στόχος μου είναι να βάζω την καλύτερη εντεκάδα σε κάθε ματς, δεν μπορώ να ξέρω σε δύο μήνες ή σε δύο εβδομάδες ποιες θα είναι οι επιλογές. Έχουμε αρκετές επιλογές. Περιμένουμε τον Φώτη τον Γεννάρη, ο Χρίστου αγωνίστηκε και μπορεί να παίξει και σε άλλες θέσεις. Το πλάνο είναι να αγωνιστούμε σε ευρωπαϊκό όμιλο και να κάνουμε καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Ιστορική η περσινή χρονιά, για να μπορέσουμε να προκριθούμε πέρσι όμως έπρεπε να το κάνουμε μέσω πέναλτι. Είχαμε την ποιότητα και τη νοοτροπία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η περσινή ομάδα ξεκίνησε από ένα διαφορετικό σημείο και τελείωσε σε διαφορετικό. Ήμασταν άτυχοι με την Καϊράτ, συνεχίζουμε να δουλεύουμε για να παρουσιάζουμε τον καλύτερο μας εαυτό».