Συναγερμός με Παρασκευά στην ΑΕΚ, αποχώρησε με φορείο

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Αντρέας Παρασκευά, στο φιλικό της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο τερματοφύλακας των κιτρινοπρασίνων στη φάση του γκολ των γηπεδούχων (37') τραυματίστηκε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να σπεύσουν και τα δύο ιατρικά επιτελεία για τις πρώτες βοήθειες. Ο Κύπριος κίπερ δεν μπορούσε να συνεχίσει στο παιχνίδι, ένιωθε έντονη ζαλάδα και πέρασε εκτός παιχνιδιού. Μάλιστα ζητήθηκε και φορείο.

Στη θέση του πέρασε ο Μούφτιτς.