Εκτός επιλογών ο Κίνα

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της η Πάφος ενόψει της αυριανής ρεβάνς κόντρα στη Σάλτσμπουργκ (13/08, 20:00, 0-1). Οι γαλάζιοι καλούνται να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή, με την πίστη και τη θέληση να είναι ευδιάκριτα στοιχεία στο οικοδόμημα των γαλάζιων.

Τα προβλήματα ωστόσο δεν λείπουν από το μπλοκάκι της τεχνικής ηγεσίας. Ο Σα Πίντο δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Σέμα, ενώ αμφίβολος μέχρι την τελευταία στιγμή είναι ο Μπρίτο (υπέρ του οι πιθανότητες).

Το νεότερο που προκύπτει αφορά στον Κίνα ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι με τους Αυστριακούς. Ο 26χρονος δεν θα δώσει το παρών του στη ρεβάνς αφού δεν έχει ξεπεράσει στο 100% το πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα.