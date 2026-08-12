Σε 300 λεπτά, αν ένα πράγματα χαρακτήρισε την Πάφος FC είναι ότι δεν τα έβαλε κάτω, όσο και αν στράβωσαν τα παιχνίδια της. Ούτε στην ήττα με 2-0 από τη Χάιντουκ και ακολούθως στη μεγάλη ανατροπή στην παράταση επί των Κροατών, ισοφαρίζοντας στο τελευταίο δευτερόλεπτο, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Επίσης, κοίταξε στα μάτια τη Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία και η ήττα ήρθε στις λεπτομέρειες.

Και στα τρία αυτά παιχνίδια, έχασε πολλές ευκαιρίες και έκανε τη ζωή της δύσκολη, με αποτέλεσμα να παίζει ακόμη μία φορά με την πλάτη στον τοίχο. Και ξέρει καλά πως στην αυριανή (20:00) ρεβάνς με τους Αυστριακούς δεν έχει την πολυτέλεια να... χαριστεί. Δηλαδή, επιβάλλεται να είναι ουσιαστική και να «τιμωρήσει» από τα πρώτα αγωνιστικά λεπτά και να φορτώσει πίεση τη Σάλτσμπουργκ. Η Πάφος FC έδειξε πως έχει και το ρόστερ αλλά και την ποιότητα να πετύχει την ανατροπή. Απλώς θα χρειαστεί και τον παράγοντα τύχη, που τόσο πολύ της έλειψε στις δύο ευρωπαϊκές ήττες. Με τη δύναμη του κόσμου της, αισιοδοξεί πως στο φινάλε θα έχει πετύχει ακόμη μία ανατροπή.

Ο Πέπε και οι αλλαγές

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο μάς έχει συνηθίσει σε εκπλήξεις όσον αφορά τις επιλογές του. Και άρα οι όποιες προβλέψεις είναι παρακινδυνευμένες. Ο Πορτογάλος τεχνικός αντιμετωπίζει ξανά προβλήματα, μιας και εκτός επιλογών είναι σίγουρα ο τιμωρημένος Σέμα, ενώ η συμμετοχή του Μπρίτο θα ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή (δεν προλαβαίνει ο Κίνα). Ο Πέπε κτυπά την πόρτα της ενδεκάδας και εφόσον γίνει αυτό, τότε θα μείνει μόνος στην 4η θέση, όσον αφορά την ευρωπαϊκή λίστα συμμετοχών. Θα ξεπεράσει τον άτυχο Ζάζα, με τους δύο να έχουν από 31 συμμετοχές. Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Ντράγκομιρ (35), ακολουθούμενος από τον Μπρούνο (33) και τον Γκολντάρ (32).