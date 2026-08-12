Τινάζει την... μπάνκα στον αέρα για Μαρτινέλι η Γαλατάσαραϊ

Αποφασισμένη να δώσει την «απάντησή» της σε Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ και Μπεσίκτας και να ενεργοποιήσει τη δικιά της μεταγραφική «βόμβα» είναι η Γαλατάσαραϊ!

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο γνωστός Γερμανός δημοσιογράφος, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η «τσιμ μπομ» κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Άρσεναλ για την απόκτηση του Γκαμπριέλ Μαρτινέλι, προσφέροντας στους «κανονιέρηδες» το ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ!

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο 25χρονος διεθνής Βραζιλιάνος αποτελεί τον Νο.1 στόχο του τουρκικού συλλόγου για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής, με τη Γαλατά να εντείνει πλέον τις προσπάθειές της για να τον κάνει κάτοικο Κωνσταντινούπολης.

Ο Μαρτινέλι βρίσκεται στην Άρσεναλ από το καλοκαίρι του 2019, μετρώντας σε αυτή την επταετία 278 συμμετοχές με 62 γκολ και 36 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

sport-fm.gr