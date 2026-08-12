Άμεσα εξελίξεις στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό

Εξελίξεις φέρνει ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού από τη Ναϊμέγκεν. Πέρα από το αποτέλεσμα καθ' αυτό, υπάρχει προβληματισμός για την εικόνα της ομάδας, που δεν ήταν η δέουσα τόσο στο πρώτο παιχνίδι, όσο και στον επαναληπτικό. Ουδείς είναι στο απυρόβλητο, από τον προπονητή μέχρι και τους παίκτες και όλον τον υπόλοιπο οργανισμό.

Αναμένονται συζητήσεις ανάμεσα στη διοίκηση της ΠΑΕ, τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος για να ληφθούν άμεσα αποφάσεις. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει δώσει εντολή να γίνει ό,τι χρειάζεται για την ενίσχυση της ομάδας, παρά την απώλεια εσόδων που συνεπάγεται η μη πρόκριση στην League Phase του Champions League.

Το βέβαιο είναι πως θα υπάρξουν αλλαγές, τουλάχιστον σε επίπεδο ρόστερ, με πολλές μεταγραφές να είναι στα σκαριά, αλλά και αρκετές αποχωρήσεις.

Απομένουν δέκα ημέρες μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος και μέχρι τότε αναμένεται να γίνουν κινήσεις στο αγωνιστικό τμήμα, με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα της ομάδας, ώστε να μπορέσει να κατακτήσει τους εγχώριους στόχους και να έχει μια καλή πορεία στο Europa League.

sport-fm.gr