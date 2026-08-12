Από την Λευκωσία στην Αραδίππου ο Κέρτις

Η Ομόνοια Αραδίππου ενισχύει την επιθετική της γραμμή, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού Γκαμπονέζου εξτρέμ Κέρτις ο οποίος ανήκει στην Ομόνοια, όμως... μετακόμισε στα «περιστέρια» με τη μορφή δανεισμού.

Αναλυτικά: «Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας, υπό την μορφή δανεισμού από την Ομόνοια Λευκωσίας, του νεαρού Γκαμπονέζου ακραίου επιθετικού Curtis Makosso.

Καλωσορίζουμε τον Curtis στην οικογένεια της Ομόνοιας Αραδίππου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας!»