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Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας χαρακτήρισε «ανίκανο» τον ομοσπονδιακό προπονητή!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας χαρακτήρισε «ανίκανο» τον ομοσπονδιακό προπονητή!

Η αποτυχία της Ασιάτικης ομάδας στο Μουντιάλ προκάλεσε την πολιτική παρέμβαση.

Ο πρόωρος αποκλεισμός της Νότιας Κορέας από το Παγκόσμιο Κύπελλο προκάλεσε αίσθηση, δεδομένων των προσδοκιών που υπήρχαν για την ασιατική ομάδα, αλλά και το γεγονός ότι είχε κληρωθεί στον αρκετά βατό 1ο όμιλο, με αντιπάλους το Μεξικό, τη Νότια Αφρική και την Τσεχία. Με απολογισμό μία νίκη και δύο ήττες, η Νότια Κορέα έμεινε εκτός προνομιούχου δυάδας και δεν μπόρεσε να πλασαριστεί καν μεταξύ των οκτώ καλύτερων τρίτων, που πήραν το εισιτήριο για τους «32».

Η αποτυχία της ομάδας προκάλεσε την παρέμβαση του Προέδρου της χώρας, Λι Τζάε Μιουνγκ, ο οποίος έκανε λόγο «ευνοιοκρατία» στις επιλογές των ποδοσφαιριστών της αποστολής και εξαπέλυσε επίθεση κατά του ομοσπονδιακού προπονητή, Χονγκ Μιουνγκ-μπο, ενώ παράλληλα ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού, για τα πεπραγμένα της εθνικής στο Μουντιάλ.

«Δεν είμαι απλώς έκπληκτος από αυτό το απροσδόκητο αποτέλεσμα, είμαι εντελώς μπερδεμένος» έγραψε ο Λι Τζάε Μιουνγκ στο "X". «Για άλλη μια φορά, έχει αποδειχθεί ότι οι αποφάσεις για το προσωπικό είναι το παν. Όταν το "εμείς εναντίον αυτών" έχει προτεραιότητα έναντι της ικανότητας και ένα ανίκανο άτομο επιλέγεται ως ηγέτης, το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο» πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας.

Η επαναπρόσληψη του Χονγκ Μιουνγκ-μπο ως ομοσπονδιακού προπονητή το 2024 είχε ήδη οδηγήσει σε κατηγορίες για ευνοιοκρατία και αδιαφανή διαδικασία πρόσληψης από τα κορεατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο λόγος για τον οποίο είναι πιθανοί τέτοιοι αποτυχημένοι διορισμοί -οι οποίοι δεν διακρίνουν μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων και δεν δίνουν προτεραιότητα στο προσωπικό κέρδος έναντι του δημόσιου συμφέροντος- είναι ότι είναι αδύνατο ή δύσκολο να παρακολουθούνται, να ελέγχονται και να λογοδοτούν όσοι έχουν την εξουσία διορισμού» έγραψε ο Λι Τζάε Μιουνγκ.

Και κατέληξε: «Η αποτυχία να προκριθεί... η οποία έχει αφήσει το κοινό απογοητευμένο, φαίνεται να είναι αποτέλεσμα οργανωτικών και στελεχιακών αποτυχιών. Ζητώ από το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού να διερευνήσει διεξοδικά τις ακριβείς συνθήκες αυτού του περιστατικού, να αναλύσει τα αίτιά του, να αναπτύξει μέτρα για την αποτροπή επανάληψής του και να διασφαλίσει τη βελτίωση».

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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World Cup 2026

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