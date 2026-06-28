ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μουντιάλ 2026: Ιστορικό φινάλε στους ομίλους με κυριαρχία της Αφρικής και χωρίς μεγάλες εκπλήξεις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μουντιάλ 2026: Ιστορικό φινάλε στους ομίλους με κυριαρχία της Αφρικής και χωρίς μεγάλες εκπλήξεις

Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με ιστορικά ρεκόρ για την Αφρική, χωρίς μεγάλους αποκλεισμούς και με τις παραδοσιακές δυνάμεις να συνεχίζουν στα νοκ άουτ.

Η αυλαία της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026  έπεσε, αφήνοντας πίσω της ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ιστορικά πρώτα στάδια στην ιστορία του θεσμού.

Οι 48 ομάδες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους έπειτα από 17 ημέρες δράσης, με την εικόνα της συνολικής κατάταξης να επιβεβαιώνει δύο βασικά συμπεράσματα: την εντυπωσιακή άνοδο του αφρικανικού ποδοσφαίρου και την επιστροφή της... κανονικότητας για τις παραδοσιακές δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Το μεγαλύτερο επίτευγμα της διοργάνωσης ανήκει αναμφίβολα στις αφρικανικές ομάδες. Από τις δέκα εθνικές που συμμετείχαν στο Μουντιάλ, οι εννέα εξασφάλισαν την πρόκριση στη φάση των «32», καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Συγκεκριμένα, το Μαρόκο, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Αίγυπτος, η Γκάνα, η Νότια Αφρική, η Σενεγάλη, η Αλγερία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Πράσινο Ακρωτήρι συνεχίζουν στα νοκ άουτ, με μοναδική αφρικανική ομάδα που αποκλείστηκε να είναι η Τυνησία.

Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς μέχρι σήμερα ποτέ περισσότερες από δύο αφρικανικές ομάδες δεν είχαν καταφέρει να προκριθούν στην ίδια διοργάνωση. Το συγκεκριμένο ρεκόρ είχε σημειωθεί τόσο στο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014 όσο και σε εκείνο του Κατάρ το 2022.

Η φετινή διοργάνωση απέδειξε πως η ανάπτυξη του αφρικανικού ποδοσφαίρου δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις παραδοσιακές δυνάμεις. Το Μαρόκο, που πριν από τέσσερα χρόνια έγινε η πρώτη αφρικανική χώρα που έφτασε στα ημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιβεβαίωσε ξανά τη δυναμική του, ενώ ομάδες όπως το Πράσινο Ακρωτήρι και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αποτέλεσαν τις ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την παρουσία τους στη νοκ άουτ φάση.

Η πρόκριση του Κονγκό ήρθε έπειτα από την ανατροπή απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, με το τελικό 3-1 να χαρίζει στους Αφρικανούς την πρώτη νίκη αλλά και την πρώτη πρόκριση της ιστορίας τους σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αντίστοιχα, η Αλγερία πήρε το εισιτήριο μέσα από το πιο δραματικό φινάλε της φάσης των ομίλων, καθώς το χορταστικό 3-3 απέναντι στην Αυστρία αποδείχθηκε αρκετό ώστε και οι δύο ομάδες να βρεθούν στους «32».

Παράλληλα, η συνολική κατάταξη της φάσης των ομίλων επιβεβαιώνει την ισορροπία που χαρακτήρισε τη διοργάνωση. Η Γαλλία ολοκλήρωσε πρώτη στη γενική κατάταξη με εννέα βαθμούς και συντελεστή τερμάτων +8, αφήνοντας πίσω της την Αργεντινή και το Μεξικό, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Ολλανδία, Βραζιλία, Ισπανία, Ελβετία, Αγγλία, Κολομβία και Γερμανία.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως για πρώτη φορά μετά το Μουντιάλ του 2006 όλες οι μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις κατάφεραν να ξεπεράσουν τη φάση των ομίλων. Η μοναδική εξαίρεση ήταν η Πορτογαλία, η οποία προκρίθηκε ως δεύτερη του ομίλου της, ενώ όλες οι υπόλοιπες συνέχισαν ως πρωτοπόρες.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθεί με τις προηγούμενες διοργανώσεις. Το 2010 είχαν αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων η Ιταλία και η Γαλλία, το 2014 η Ισπανία, το 2018 η Γερμανία, ενώ το 2022 στο Κατάρ έμειναν εκτός συνέχειας τόσο η Γερμανία όσο και το Βέλγιο. Στο Μουντιάλ 2026 δεν υπήρξε αντίστοιχος αποκλεισμός-σοκ, με τα φαβορί να επιβεβαιώνουν τον τίτλο τους.

Από τις υπόλοιπες συνομοσπονδίες, η UEFA συνεχίζει με εννέα εκπροσώπους στους «32», η CAF επίσης με εννέα, η CONMEBOL διατήρησε τις έξι από τις επτά ομάδες της στη διοργάνωση, η CONCACAF συνεχίζει με Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά, ενώ από την Ασία προκρίθηκαν η Ιαπωνία, το Ιράν και η Αυστραλία.

Με τη φάση των ομίλων να αποτελεί πλέον παρελθόν, το Μουντιάλ 2026 περνά στην πιο κρίσιμη καμπή του. Οι 32 ομάδες που απέμειναν στη διοργάνωση ετοιμάζονται πλέον για τα νοκ άουτ, εκεί όπου κάθε λάθος μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο, σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που ήδη έχει καταφέρει να γράψει ιστορία πριν καν αρχίσουν οι αγώνες της τελικής ευθείας.

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Marca: «Πιο πιθανή η αποχώρηση παρά η παραμονή Σκαριόλο στη Ρεάλ»-Αταμάν και Σφαιρόπουλος υποψήφιοι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πολύ κοντά στον εκλεκτό του Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Ιστορικό φινάλε στους ομίλους με κυριαρχία της Αφρικής και χωρίς μεγάλες εκπλήξεις

World Cup 2026

|

Category image

Μουντιάλ 2026: «Κυπριακή» παροικία στα νοκ-άουτ – Αυτοί είναι οι 9 «δικοί μας» που συνεχίζουν!

World Cup 2026

|

Category image

Ολυμπιακός: Νέο δημοσίευμα από την Τουρκία βάζει ξανά στο προσκήνιο τον Άμραμπατ

Ελλάδα

|

Category image

Γι' αυτό φεύγει από τον Παναθηναϊκό και ντύνεται στα γαλαζοκίτρινα ο Λημνιός

Ελλάδα

|

Category image

Οι έξι γυναίκες διαιτητές που γράφουν ιστορία στο Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Ή θα αστράφτουν από δικαιοσύνη ή ας βάλουμε τσακροκλειδωνιά

Απόψεις

|

Category image

Σκαλόνι: «Ο Μέσι δεν νοιάζεται για τα ρεκόρ. Σήμερα ήθελε να παίξουν και άλλοι παίκτες»

World Cup 2026

|

Category image

Μουντιαλική εκτόξευση για τον ελεύθερο Λούκασεν: Το γκολ με Κροατία και η πρόταση της Πάφου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Οι πρώτοι σκόρερ όλων των εποχών - Στη δεκάδα ο Χάρι Κέιν!

World Cup 2026

|

Category image

To μήνυμα του Ρονάλντο μετά το 0-0 της Πορτογαλίας με την Κολομβία

World Cup 2026

|

Category image

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Άνετη νίκη για την Αργεντινή και 3x3 με τον Μέσι να συνεχίζει το σερί του!

World Cup 2026

|

Category image

Το πλήρες πρόγραμμα των νοκ άουτ-Σούπερ ματς στους «32» και μεγάλα ντέρμπι στους... «16»

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη