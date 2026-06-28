Μουντιάλ 2026: Ιστορικό φινάλε στους ομίλους με κυριαρχία της Αφρικής και χωρίς μεγάλες εκπλήξεις

Η αυλαία της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 έπεσε, αφήνοντας πίσω της ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ιστορικά πρώτα στάδια στην ιστορία του θεσμού.

Οι 48 ομάδες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους έπειτα από 17 ημέρες δράσης, με την εικόνα της συνολικής κατάταξης να επιβεβαιώνει δύο βασικά συμπεράσματα: την εντυπωσιακή άνοδο του αφρικανικού ποδοσφαίρου και την επιστροφή της... κανονικότητας για τις παραδοσιακές δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Το μεγαλύτερο επίτευγμα της διοργάνωσης ανήκει αναμφίβολα στις αφρικανικές ομάδες. Από τις δέκα εθνικές που συμμετείχαν στο Μουντιάλ, οι εννέα εξασφάλισαν την πρόκριση στη φάση των «32», καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Συγκεκριμένα, το Μαρόκο, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Αίγυπτος, η Γκάνα, η Νότια Αφρική, η Σενεγάλη, η Αλγερία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Πράσινο Ακρωτήρι συνεχίζουν στα νοκ άουτ, με μοναδική αφρικανική ομάδα που αποκλείστηκε να είναι η Τυνησία.

Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς μέχρι σήμερα ποτέ περισσότερες από δύο αφρικανικές ομάδες δεν είχαν καταφέρει να προκριθούν στην ίδια διοργάνωση. Το συγκεκριμένο ρεκόρ είχε σημειωθεί τόσο στο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014 όσο και σε εκείνο του Κατάρ το 2022.

Η φετινή διοργάνωση απέδειξε πως η ανάπτυξη του αφρικανικού ποδοσφαίρου δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις παραδοσιακές δυνάμεις. Το Μαρόκο, που πριν από τέσσερα χρόνια έγινε η πρώτη αφρικανική χώρα που έφτασε στα ημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιβεβαίωσε ξανά τη δυναμική του, ενώ ομάδες όπως το Πράσινο Ακρωτήρι και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αποτέλεσαν τις ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την παρουσία τους στη νοκ άουτ φάση.

Η πρόκριση του Κονγκό ήρθε έπειτα από την ανατροπή απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, με το τελικό 3-1 να χαρίζει στους Αφρικανούς την πρώτη νίκη αλλά και την πρώτη πρόκριση της ιστορίας τους σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αντίστοιχα, η Αλγερία πήρε το εισιτήριο μέσα από το πιο δραματικό φινάλε της φάσης των ομίλων, καθώς το χορταστικό 3-3 απέναντι στην Αυστρία αποδείχθηκε αρκετό ώστε και οι δύο ομάδες να βρεθούν στους «32».

Παράλληλα, η συνολική κατάταξη της φάσης των ομίλων επιβεβαιώνει την ισορροπία που χαρακτήρισε τη διοργάνωση. Η Γαλλία ολοκλήρωσε πρώτη στη γενική κατάταξη με εννέα βαθμούς και συντελεστή τερμάτων +8, αφήνοντας πίσω της την Αργεντινή και το Μεξικό, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Ολλανδία, Βραζιλία, Ισπανία, Ελβετία, Αγγλία, Κολομβία και Γερμανία.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως για πρώτη φορά μετά το Μουντιάλ του 2006 όλες οι μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις κατάφεραν να ξεπεράσουν τη φάση των ομίλων. Η μοναδική εξαίρεση ήταν η Πορτογαλία, η οποία προκρίθηκε ως δεύτερη του ομίλου της, ενώ όλες οι υπόλοιπες συνέχισαν ως πρωτοπόρες.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθεί με τις προηγούμενες διοργανώσεις. Το 2010 είχαν αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων η Ιταλία και η Γαλλία, το 2014 η Ισπανία, το 2018 η Γερμανία, ενώ το 2022 στο Κατάρ έμειναν εκτός συνέχειας τόσο η Γερμανία όσο και το Βέλγιο. Στο Μουντιάλ 2026 δεν υπήρξε αντίστοιχος αποκλεισμός-σοκ, με τα φαβορί να επιβεβαιώνουν τον τίτλο τους.

Από τις υπόλοιπες συνομοσπονδίες, η UEFA συνεχίζει με εννέα εκπροσώπους στους «32», η CAF επίσης με εννέα, η CONMEBOL διατήρησε τις έξι από τις επτά ομάδες της στη διοργάνωση, η CONCACAF συνεχίζει με Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά, ενώ από την Ασία προκρίθηκαν η Ιαπωνία, το Ιράν και η Αυστραλία.

Με τη φάση των ομίλων να αποτελεί πλέον παρελθόν, το Μουντιάλ 2026 περνά στην πιο κρίσιμη καμπή του. Οι 32 ομάδες που απέμειναν στη διοργάνωση ετοιμάζονται πλέον για τα νοκ άουτ, εκεί όπου κάθε λάθος μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο, σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που ήδη έχει καταφέρει να γράψει ιστορία πριν καν αρχίσουν οι αγώνες της τελικής ευθείας.